روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر وزارة التربية والتعليم natega.thanwya.emis.gov.eg

روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 سوف ننشرها لكم عبر هذا المقال، حيث ينتظر آلاف الطلبة والطالبات، ممن قاموا بأداء امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، والتى كانت قد بدأت يوم 8 يونيو وانتهت 3 يوليو 2019، وبكل لهفة وشوق ينتظر أولياء الأمور نتائج أبنائهم في الثانوية العامة، لمعرفة مجموعهم ودرجاتهم، حتى يستطيعوا اللحاق بركب الكليات، حيث سيبدأ تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات، بعد ظهور النتيجة فى المدارس الثانوية مباشرة، ومن المقرر أن يتم اليوم السبت اعتماد نتيجة الثانوية العامة على مستوى جميع المدارس.

نتيجة الثانوية العامة الدور الاول

أكدت مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه حاليا قد تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة منذ بضعة أيام، كما تمت مراجعة أوراق الثانوية العامة بكل دقة، على مستوى جميع كنترولات الثانوية العامة الموزعة فى محافظات مصر، وسوف يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوى من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، اليوم السبت 13 يوليو 2019.

روابط نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الأول

فور اعتماد النتيجة يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ي من خلال هذه الروابط.

موقع وزارة التربية والتعليم

http://natega.thanwya.emis.gov.eg )

(موقع : اليوم السابع )

http://natega.youm7.com ) / )

(موقع: فيتو)

(http://natiga.vetogate.com/ )

سيتم اليوم السبت اعتماد نتيجة الثانوية العامة و اعلان النسبة المئوية للنجاح هذا العام، و غدا الأحد سوف يُعقد مؤتمر صحفى سيتم خلال اعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.