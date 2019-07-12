ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2019 محط اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في تلك الفترة نظراً لقرب ظهورها،بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة الامتحانات هذا العام، وتم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها مرة آخري، لذلك يوجد ترقب بالغ للإعلان عنها، للاطمئنان أولياء الأمور على مستقبل أولادهم، ودخول الطالب الكليات الذي يريد الالتحاق بها طوال فترة دراسته، فمن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية بتابع مع حضراتكم النتيجة أو بأول، وإرفاق الروابط الصحيحة للاستعلام عن نتيجة الثانوية.

نتيجة الثانوية العامة 2019 :-

تقوم وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور “طارق شوقي” باعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 غداً السبت الموافق 13_7، في نهاية اليوم بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لكافة المواد والمراجعة، ورصد درجات كل طالب وطالبة يدوياً وإلكترونياً، وسوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة المصرية 2019 إلكترونياً يوم الأحد بعد عقد مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم.

وسوف يتم استلام مديري المديريات التعليمية نتائج الثانوية من الكنترولات ليتم وصولها للمدارس في موعدها الرسمي وهو يوم الاثنين المُقبل، لكي يتمكن الطالب من الحصول على النتيجة الخاصة به بدون دفع أي رسوم أو مقابل مادي.

وأكدت عدة مصادر أن نسب نجاح الثانوية هذا العام أعلي من العامين الماضيين، وبعد أن ضمني الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019، نتناول كيف الاستعلام عنها فور ظهورها عبر موقع الوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 :-