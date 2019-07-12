ترقبوا نتيجة الثانوية الازهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ترقبوا نتيجة الثانوية الازهرية أعلن وكيل مشيخة الأزهر،الشيخ صالح عباس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، والتي ينتظرها كل أولياء أمور طلاب الشهادة الأزهرية بكل قلق وتوتر، خاصة بعد المجهود الذي بذلوه أبنائهم طوال العام الدراسي 2019، حيث قال فضيلته أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي بالأزهر سيتم إعلانها مطلع الأسبوع المقبل، وذلك من خلال مؤتمر رسمي بمشيخة الأزهر، وسيتم من خلال المؤتمر نشر أسماء الأوائل بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه بالفعل تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات جميع المواد الدراسية التي قام بأدائها جميع الطلاب.

نتيجة الثانوية الازهرية

كما طمأن طلاب القسمين العلمي والأدبي أن نسب النجاح مبشرة ومرتفعة عن الأعوام السابقة، خاصة بعد حصر نسب النجاح في المواد العشوائية التي تم تصحيحها، فجاءت نسبة النجاح في مادة الفقه الشافعي للقسم الأدبي 70%، بينما نفس المادة للقسم العلمي وصلت 96%، أما بالنسبة لمادة المنطق الحديث وصلت 70.5%،النحو الأدبي 55.5%، البلاغة أدبي 65.5%، الإنشاء 90%،وكانت نسبة النجاح في مادة الرياضيات النظام الحديث 78%، مادة القرآن الكريم لطلاب العلمي 82%، مادة الحديث لطلاب الشعبة الأدبية 73.5%، مادة الأدب ،النصوص ،المطالعة للقسم العلمي 80%.

حيث وصلت نسبة النجاح الفيزياء 83%، بينما اللغة الثانية الفرنساوى 84.5%، التوحيد 80%، التاريخ 66.5%، وكانت كل هذه النسب هي نتيجة العينات العشوائية التي تم تصحيحها ، وكان شارك في امتحانات الدور الأول للصف الثالث الثانوي بالأزهر حوالي 154954 ألف طالب وطالبة بقسميها العلمى والأدبى، بينهم 103067 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبى، و51887 طالبًا وطالبة بالعلمي ، بجانب 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال بوابة الازهر الإلكترونية وقت الإعلان عنها برقم الجلوس الخاص بالطالب باتباعهم الخطوات التالية:-

الدخول الى موقع بوابة الأهر الالكترونية

كتابة رقم الجلوس وتحديد القسم، علمي أو أدبي

الضغط على خانة عرض النتيجة.