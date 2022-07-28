ترقبوا معنا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة وزارة التربية التعليم

يعيش طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حالة من القلق والتوتر بشان نتيجة الثانوية العامة نظرًا لأهميتها في تحديد مستقبل الطلاب باعتبارها مرحلة فارقة وأساسية في مراحل التعليم، حيث على أساسها يتم تحديد الكلية التي سيلتحق بها الطالب ومن ثم تحقيق حلمه ورغبته في الالتحاق بالكلية التي يحلم ويرغب في الالتحاق بها، والتي تؤهله وتخرجه بما يحلم ويصبو إليه في المستقبل، ومنذ أن انتهت وزارة التربية والتعليم من أداء امتحانات الثانوية العامة في كافة أنحاء الجمهورية وهى تعكف على تصحيح أوراق إجابات الطلاب ومراجعة وتدقيق الدرجات ليحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات، وأعلنت وزارة التربية والتعليم على لسان أحد مسؤوليها من الوزارة أن عمليات تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة ما زال مستمرًا بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، معلنًا أن من المرجح بقوة أن تنتهي عمليات التصحيح مع نهاية الأسبوع الجاري.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

عقب الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة التي من المقرر أن يكون مع نهاية الأسبوع الحالي سيتم البدء في المرحلة التالية الخاصة بجمع ورصد ومراجعة الدرجات تمهيدًا لاعتمادها من السيد وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي ليتم إعلانها وإتاحتها للطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على أن يتم تحديد أوائل الثانوية العامة واعلانهم على أن يكون إعلان النتيجة على الموقع بصفة رسمية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

آلية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

فور الإعلان عن النتيجة يمكن الحصول عليه بطريقة سهلة هى كالتالي: