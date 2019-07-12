ترقبوا روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع اليوم السابع وموقع الوزارة وموعد ظهورها  

تترقب جميع الأسر المصرية فى جميع انحاء مصر نتيجة الثانوية العامة 2019، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة المصرية هذا العام، ومع انتهاء عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات أوشكت النتيجة على الظهور وسط ترقب شديد. حيث لاتخلو اى اسرة مصرية من وجود طالب فى الثانوية العامة. وسنقوم في موقع نجوم مصرية بمتابعة كل ما يخص النتيجة اولا باول وحتى ظهورها، مع متابعة موعد ظهورها والروابط المؤكدة والتى ستظهر عليها النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 على الإنترنت وفى المدارس

من المنتظر أن يعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور / طارق شوقى يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019، وأن يقوم بالإعلان عن اوائل الشهادة الثانوية هذا العام، ثم يليها ظهور النتيجة على الإنترنت فى اليوم التالى يليها ظهورها بالمدارس.

متي تظهر نتيجة الثانوية العامة 2019؟

من المنتظر أن يسبق ظهور النتيجة التسلسل التالي على غرار السنوات السابقة وهو كالتالى

السبت 13 يوليو 2019 اعتماد النتيجة من قبل الوزير الدكتور طارق شوقى.

الأحد 14 يونيو 2019 عقد مؤتمر صحفى يشهد إعلان الأوائل ويليه ظهور النتيجة على المواقع وموقع وزارة التربية والتعليم.

الإثنين 15 يونيو 2019 ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بالمدارس.

مواقع نتيجة الثانوية العامة 2019

من المنتظر ان تقوم العديد من المواقع كالمعتاد بنشر نتيجة الثانوية 2019 وأبرزها موقع وزارة التربية والتعليم، وموقع اليوم السابع لذا سنقوم بنشر روابط نتيجه الثانويه العامه 2019 محدثة اولا بأول.

رابط نتيجه الثانويه العامه موقع وزاره التربيه والتعليم المتوقع

من المنتظر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، والذي قد يشهد كثافة كبيرة من الزوار والذى يقدر عددهم بالملايين، وذلك على بوابة الثانوية عبر هذا الرابط وفى حالة وجود اية مستجدات سنقوم بوضع الرابط الجديد.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بوضع رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 انتظرونا للاستعلام عن نتيجة شهادة اتمام الثانوية العامة.

موقع اليوم السابع يتيح الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 عن طريق تسجيل البيانات

موقع اليوم السابع اعلن ايضا عن امكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم عن طريق تسجيل البيانات عبر هذا الرابط حيث يتم ملىء البيانات الهامة مثل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف، حيث يقوم الموقع حال ظهور النتيجة بارسال النتيجة عبر أرسال رسالة بريد الكتروني او رسالة نصية قصيرة.

وسيتم تحديث الروابط أولا بأول.

وسيتم تحديث الموضوع دوريا بأحدث المستجدات.