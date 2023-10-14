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“ترقبوا النتايج”.. وزارة التربية رابط نتائج السادس إعدادي 2023 pdf الدور الثاني بجميع المحافظات

محمد عثمان

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية العراقية عن موعد نتائج السادس إعدادي الدور الثاني والتي ستكون يوم الأحد 15 تشرين الأول وفق إعلان المتحدث الرسمي لوزارة التربية، حيث أكد على رفع نتائج الامتحانات يوم الأحد عبر المواقع الإلكترونية، وتقوم وزارة التربية بتوفير نتائج الامتحانات عبر جوجل درايف قبل إعلانها في مدارس الإعدادية بجميع المحافظات العراقية إذ يكون الإعلان عن النتائج في جميع المديريات بشكل مركزي، وفور الانتهاء من إعلانها رسميا تقوم الوزارة بتوفير رابط يضم كشوف نتائج الامتحانات لجميع مديريات التربية.

نتائج السادس إعدادي 2023 pdf الدور الثاني

نتائج السادس إعدادي 2023 pdf موقع نتائجنا

ينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية العراقية لنتائج امتحانات الدور الثاني، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح درجات جميع المواد، حيث أعلنت الوزارة عن موعد امتحانات الطلاب الراسبين في مادة أو اثنتين، وأقيمت الامتحانات في الفترة من يوم 17 وحتى 28 سبتمبر الماضي، فيما تم إعلان موعد نتائج السادس اعدادي الدور الثاني والتي ستكون يوم الأحد، حيث تقوم وزارة التربية بنشر نتائج الامتحانات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنك الاستعلام من خلال الدخول إلى رابط وزارة التربية العراقية أو من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك وتلجرام.

يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني، وسيكون الإعلان عن نتائج الامتحانات من خلال كشوف pdf تضم اسم الطالب والرقم الامتحاني ودرجات جميع المواد، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة برابط مباشر، وذلك من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، إذ يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع التالي:

  • اضغط على رابط موقع نتائجنا.
  • اختر القسم ومديرية التربية.
  • حدد بعدها “تنزيل النتائج”.
  • اختر الإعدادية التابع لها.
  • راجع الاسم والرقم الامتحاني.
  • تأكد من درجات جميع المواد.
نتائج السادس إعدادي 2023 pdf
نتائج السادس إعدادي 2023 pdf موقع نتائجنا
نتائج السادس إعدادي 2023
نتائج السادس إعدادي 2023 موقع نتائجنا

يتم نشر نتائج الامتحانات من خلال الصفحة الرسمية للوزارة وذلك في رابط عبر جوجل درايف، حيث يمكنك تحميل نتائج الامتحانات في أكثر من موقع إلكتروني ومن بينها موقع ناجح أو عن طريق موقع نتائجنا، وذلك قبل إعلان النتيجة في الاعداديات والتي ستتيح كشوف النتائج خلال الأيام المقبلة.

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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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