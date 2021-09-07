توفر وزارة التعليم السعودية عبر قناة العين السعودية التعليمية كافة شروحات المناهج التعليمية لدروس المراحل التعليمية المختلفة، فقد أطلقت مجموعة قنوات العين ليتم عرض من خلالها كافة الدروس للطلاب مع إعادتها عدد من المرات حتى يتمكن الجميع من المتابعة في الأوقات التي تناسبهم، فيما يلي نستعرض تردد قناة عين السعودية التعليمية 1443 على النايل سات بجودة عالية لمتابعة جداول دروس أسابيع العام الدراسي الجديد.

مجموعة قنوات عين التعليمية

تهدف وزارة التعليم السعودية عبر إطلاقها لمجموعة قنوات عين التعليمية إلى توفير شروحات كافة المقررات بالمنظومة التعليمية لجميع الطلاب في كافة ربوع المملكة العربية السعودية، كما تساعد عبر قنوات عين التعليمية على نشر المعرفة والثقافة بين الجميع، مع إثراء المواد الدراسية والتعزيز من المستوى المعرفي والإدراكي للطلاب.

وقد أتاحت الوزاة عدد من الطرق التي يتمكن الطالب من خلالها من متابعة قنوات عين، وهي:

قنوات عين التعليمية على منصة اليوتيوب.

مجموعة قنوات عين على تويتر.

جروب قنوات عين على تليقرام.

المتابعة عبر موقع عين دروس بالدخول إلى رابط الموقع واختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي والفصل الدراسي ثم الضغط على بحث عن المواد واختيار المادة ثم اختيار جميع الدروس ومنها تحديد الدرس المطلوب، وانقر على أيقونة مشاهدة الفيديو للمتابعة.

بث ⁧#مباشر⁩ عبر ⁧#قنوات_عين⁩ دروس ليوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والتربية الخاصة. عبر عرب سات 12437 عمودي

وعبر اليوتيوب:

https://t.co/oVJx7feI4a — قناة عين (@iEN_tv) September 7, 2021

تردد قناة عين السعودية

للتمكن من تثبيت قناة عين السعودية التعليمية ومتابعة كافة الشروحات يجب اتباع ما يلي:

فتح الإعدادات من القائمة بجهاز التحكم عن بعد ثم اختيار التركيب وكتابة رقم المرور وهو 0000

النقر على البحث اليدوي ثم تحديد القمر الصناعي، ثم كتابة بيانات التردد والتي تتضح على النحو التالي.

تردد قنوات عين التعليمية على النايل سات

التردد 11564

القمر الصناعي النايل سات.

القطبية أفقية H

معدل الترميز 27500

معامل الخطأ 5/6

تردد قنوات عين على العرب سات