تدريب وفرص عمل مضمونة.. التعلم تفتح باب الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية اعرف الشروط

أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، عن فتح باب الالتحاق في خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية لحملة الشهادة الإعدادية، للمرة الأولي في مصر بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وعدد من الشركاء من قطاعي الخاص والعام،بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt)، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من جهود الدولة في تطوير التعليم الفني والتقني والمهني؛ حتى نستطيع الارتقاء بجودة برامج ومخرجات ومؤسسات العملية التعليمية، وأوضح في تصريح له، اليوم الأحد، عن موعد غلق باب الالتحاق بتلك المدارس.

موعد غلق باب التقديم على المدارس التطبيقية

قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد غلق باب الالتحاق بخمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية لحملة الشهادة الإعدادية سوف يكون 20 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة فتحت باب التقديم للطلاب على المنصة الإلكترونية، مشيرا إلى أن المدارس الدولية للتكنولوجيا في خمس محافظات، وهي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان، بحافظة الشرقية، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وفي السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات”، هي الأولى من نوعها في التعليم الفني.

الدكتور محمد مجاهد

مميزات المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة من بداية العام الدراسي الجديد (2022 – 2023) في المدارس السالف ذكرها، منوها إلى أن المدارس التطبيقية تعد نموذج به أحدث معايير الجودة العالمية حيث تعتمد على تطبيق مناهج دراسية بنظام الجدارات ومتطلبات الاعتماد الدولي المرتبطة باحتياجات الصناعة لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة أسواق العمل العالمية، ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بجودة برامج ومنظومة ومخرجات التعليم الفني في مصر.

‏رابط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

‏قال مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، الدكتور عمرو بصيلة، عن إجراءات التقديم، حيث تتم التطبيق إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتسجيل بالبريد الإلكتروني الشخصي أو برقم الهاتف أو البريد الخاص بالطالب، وكتابة البيانات المطلوبة، تحت النظام التعليمي المناسب للطالب، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وأن المدارس التطبيقية مجانية، كما أنه يمكن الاطلاع على شروط التقديم للمدرسة من على على المنصة الإلكترونية.