تحميل drive.. نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني النجف الاشرف بالاسم فقط

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نشر نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني ٢٠٢٣، حيث استمرت عملية تصحيح الأوراق الامتحانية أكثر من أسبوعين، وبعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات أعلنت الوزارة عن نشر نتائج الامتحانات اليوم الأحد، حيث يمكنك الدخول إلى رابط نتائج السادس الإعدادي وتنزيل ملفات نتائج السادس الاعدادي pdf، وذلك عبر صفحة وزارة التربية على تلجرام، حيث وفرت الوزارة نتائج السادس اعدادي في مديرية النجف وباقي مديريات التربية بالعراق.

صورة نتائج اعدادية علي الوردي، النجف الاشرف- موقع نتائجنا

كانت وزارة التربية قد بدأت في نشر نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني الساعة 8.00 صباحا حيث تم نشر نتائج الامتحانات في مديريات “الكرخ، الرصافة، النجف، كربلاء، صلاح الدين، القادسية، دهوك، اربيل، السليمانية، بابل، البصرة، كركوك، ميسان، المثنى، ديالى” ويمكنك تحميل النتائج الآن في ملفات عبر جوجل درايف من خلال صفحة وزارة التربية على تلكرام.

يوفر موقع نتائجنا رابط سريع لتحميل نتائج السادس اعدادي دور ثاني، وذلك من خلال كشوف pdf تشمل اسم الطالب أو الطالبة ودرجات جميع المواد، حيث يمكنك الاستعلام عن النتائج في مديرية تربية النجف من خلال اتباع التالي:

الضغط على رابط موقع نتائجنا.

اختيار نتائج السادس اعدادي.

حدد القسم (أدبي – علمي).

اختر مديرية التربية النجف.

حدد “تنزيل” ثم اختر تنزيل النتائج درايف.

اختر المدرسة وقم بتنزيل الملف pdf.

راجع اسم والرقم الامتحاني للطالب.

تأكد من درجات جميع المواد.

أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحانات الدور الأول في شهر أغسطس الماضي، فيما بدأ التقديم للقبول المركزي خلال الأسابيع الماضية حيث انتهت المرحلة الأولى للتقديم في القبول المركزي بينما يمكن لطلاب الدور الثاني التقديم بعد الاستعلام عن النتيجة والتأكد من النجاح في كل المواد.

كما يمكن للطلاب الراسبين في الدور الثاني ان يشاركوا في امتحانات الدور الثاني التكميلي، والتي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية حيث يتم السماح للطلاب بالمشاركة في امتحانات تكميلية عند الرسوب في مادة أو اثنتين، وذلك إذا لما يشاركوا في امتحانات الدور الأول، بينما لن يتم إقامة امتحانات الدور الثالث كما طالب بعض الطلاب.