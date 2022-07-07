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تحميل تطبيق نتائج البكالوريا 2022 سوريا الإصدار الأخير برقم الاكتتاب وزارة التربية والتعليم السورية

دينا محمد علي

تطبيق نتائج البكالوريا 2022 سوريا حالة من القلق والتوتر تسيطر على طلاب وطالبات الثانوية العامة السورية، وخاصةً مع تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيقوم وزير التربية والتعليم السورية دارم طباع باعتماد نتيجة البكالوريا للفرعين العلمي والأدبي لجميع المحافظات بسوريا خلال أيام قليلة.

تطبيق نتائج البكالوريا 2022 سوريا

نتائج البكالوريا سوريا 2022

انتهى طلاب وطالبات البكالوريا في سوريا من اختبارات الثانوية العامة في 27 من شهر يونيو الماضي، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات نحو 251 طالب وطالبة، وتم تخصيص نحو 2249 مركز في كل مناطق سوريا حتى يؤدي الطلاب اختباراتهم فيها، وشهدت الأيام الماضية استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة على قدم وساق لإعلان النتيجة قبل عيد الأضحى المبارك على الرابط الرسمي لوزارة التعليم السورية، أو تنزيلها من خلال تحميل تطبيق نتائج البكالوريا 2022 سوريا.

بسرررعة “تحـصـيـل” نتائج البكالوريا 2022 سوريا الدورة الأولى جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

results bac نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم عبر وزارة التعليم السورية moed. gov. sy

تطبيق نتائج البكالوريا 2022 سوريا

أطلقت وزارة التعليم السورية تطبيق نتائج الامتحانات، حيث يتم من خلال هذا التطبيق معرفة نتائج الدرجة التاسعة السورية، أو درجة البكالوريوس وغيرها، ويمكن تحميل تطبيق نتائج البكالوريا 2022 سوريا من خلال تنزيله على متجر جوجل بلاي وهذا للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد من هنا، وإدخال كافة البيانات المطلوبة منه “الفرع، المحافظة، رقم الاكتتاب”.

مميزات تطبيق وزارة التعليم السورية

يمتلك تطبيق وزارة التعليم السورية نتائج الامتحانات 2022 العديد من المميزات، لذا يفضله الطلاب والطالبات في الدخول عليه والحصول على النتيجة، والمميزات هي:-

  • سهولة استخدام تطبيق نتائج البكالوريا 2022 سوريا.
  • النتائج صحيحة، فهو معتمد من قبل وزارة التعليم.
  • لا يتطلب مساحة تخزين كبيرة، حيث أن حجمه صغير.
دينا محمد علي

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4 تعليقات
  1. مؤمن يقول

    مؤمن التجريبي بباجة في المستقبل

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    1. مؤمن يقول

      مؤمن الجريبي في المدرسة الاعدادية بباجة المستقبل

  2. معتصم احمد الملاعيسى يقول

    نتمنى له النجاح

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  3. اسراء زياد فياض يقول

    اسم الأم عواطف

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