تحذير وزارة التعليم للمعلمين بشأن استخدام أدوات خارجية في منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم عن حظر استخدام أي أدوات أو برامج تدخل في تشغيل منصة “مدرستي” أو أي نشاط يتم القيام به على المنصة، وأشارت إلى أن بعض المعلمين والمعلمات قاموا باستخدام أدوات خارجية مع خدمة التحضير الإلكتروني للدروس.

وأوضحت الوزارة أن استخدام أدوات خارجية للتدخل في المنصة يعرض سلامة البيانات والمعلومات الخاصة بالطلاب والمعلمين للخطر، كما أن ذلك يتعارض مع مبادئ الأمن السيبراني والخصوصية، وأشارت الوزارة إلى ضرورة التزام جميع المستخدمين بالشروط والأحكام المتفق عليها، والعمل على دعم استقرار المنصة وتحسين أدائها في سبيل تحسين جودة التعليم عن بعد.