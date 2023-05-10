تحذير وزارة التعليم للمعلمين بشأن استخدام أدوات خارجية في منصة مدرستي
أعلنت وزارة التعليم عن حظر استخدام أي أدوات أو برامج تدخل في تشغيل منصة “مدرستي” أو أي نشاط يتم القيام به على المنصة، وأشارت إلى أن بعض المعلمين والمعلمات قاموا باستخدام أدوات خارجية مع خدمة التحضير الإلكتروني للدروس.
وأوضحت الوزارة أن استخدام أدوات خارجية للتدخل في المنصة يعرض سلامة البيانات والمعلومات الخاصة بالطلاب والمعلمين للخطر، كما أن ذلك يتعارض مع مبادئ الأمن السيبراني والخصوصية، وأشارت الوزارة إلى ضرورة التزام جميع المستخدمين بالشروط والأحكام المتفق عليها، والعمل على دعم استقرار المنصة وتحسين أدائها في سبيل تحسين جودة التعليم عن بعد.
وزارة التعليم
وأكد أيضًا على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وموثوقة للطلاب والمعلمين على منصة “مدرستي”، وذلك بالالتزام بالسياسات والإجراءات الأمنية المعتمدة، وتسعى الوزارة جاهدة لتعزيز الثقة في المنصة وتوفير الدعم الفني والتقني للمستخدمين، وتعمل على تحديث المنصة بشكل دوري لتحسين الأداء والتجربة الاستخدامية للجميع، وتدعو الوزارة جميع المستخدمين للتبليغ عن أي مخالفة أو مشكلة تواجههم أثناء استخدام المنصة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن.
وتعتبر منصة “مدرستي” إضافة قيمة كبيرة للتعليم الإلكتروني في المملكة، حيث تسهل للمعلمين إعداد المحتوى التعليمي وتقييم الطلاب بطريقة سهلة وفعالة، كما تتيح للمسؤولين في النظام التعليمي متابعة التقدم الأكاديمي للطلاب والمعلمين.
وتعمل الوزارة على تحديث وتطوير المنصة باستمرار، وإضافة مزايا وخدمات جديدة، بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز مفهوم التعليم الإلكتروني في المملكة.