‏تحديث بيانات الطلاب العائدين من الخارج الكترونيا عبر الموقع ‏الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات

‏أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار عن موعد الإعلان الرابط الإلكتروني الخاص ‏بالطلاب العايدين من السودان ‏الكترونيا لتحديث بياناتهم عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات الذي من المقرر أن يعلن عنه في يوم السبت الذي يوافق 13 من شهر مايو 2023.

‏‏طريقة حصول الطلاب العائدين على الشهادة المعتمدة

‏صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي في احد البرامج هاتفيا على قناة الحياة النوم يمكن للطالب الحصول على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات سواء كانت الجامعة ‏الذي ينتمي إليها معتمدة أم لا وفي حالة إذا كانت الشهادة غير معتمدة يخضع الطالب ‏إلى الاختبارات لتحديد المستوى.

‏وشدد أيضا الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي ‏أن هناك فرصة ‏مدتها حوالي ثلاثة اشهر ‏حتى يستطيع الطلاب ‏إحضار ‏الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم ‏كما يمكن للطالب التقديم من خلال الكرني الخاص به والتابع للجامعة الذي ينتمي إليها كما يقدم ‏الطالب ورقة ‏تعهد بالفرقة الدراسية ‏الذي ألتحق بها بجانب المواد الدراسية الذي يدرسها يلتحق بالجامعة على نفس المستوى الدراسي.

تحديث بيانات الطلاب العائدين من الخارج

‏يمكن ‏الطلاب العائدين تحديث بياناتهم عن طريق الرابط الإلكتروني والذي سبق ذكره في السطور السابقة و المتاحة على الموقع الرسمي الخاص في المجلس الأعلى للجامعات حيث يستطيع الطلاب ‏العائدين من الجامعات السودانية و الاوكرانية والروسية تحديث بياناتهم ‏من خلال هذا الرابط الإلكتروني كما ‏يمكن للطلاب الذي لا يملكون أوراق ثبوتية للجامعة الذي ينتمون اليها ‏عن طريق الدخول إلى الرابط الإلكتروني ‏للتقديم وبعد 72 ساعة من التقديم على الرابط سوف يحصلون على شهادة معتمدة.