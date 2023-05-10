تحديث بيانات الطلاب العائدين من الخارج الكترونيا عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار عن موعد الإعلان الرابط الإلكتروني الخاص بالطلاب العايدين من السودان الكترونيا لتحديث بياناتهم عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات الذي من المقرر أن يعلن عنه في يوم السبت الذي يوافق 13 من شهر مايو 2023.
طريقة حصول الطلاب العائدين على الشهادة المعتمدة
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي في احد البرامج هاتفيا على قناة الحياة النوم يمكن للطالب الحصول على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات سواء كانت الجامعة الذي ينتمي إليها معتمدة أم لا وفي حالة إذا كانت الشهادة غير معتمدة يخضع الطالب إلى الاختبارات لتحديد المستوى.
وشدد أيضا الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن هناك فرصة مدتها حوالي ثلاثة اشهر حتى يستطيع الطلاب إحضار الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم كما يمكن للطالب التقديم من خلال الكرني الخاص به والتابع للجامعة الذي ينتمي إليها كما يقدم الطالب ورقة تعهد بالفرقة الدراسية الذي ألتحق بها بجانب المواد الدراسية الذي يدرسها يلتحق بالجامعة على نفس المستوى الدراسي.
تحديث بيانات الطلاب العائدين من الخارج
يمكن الطلاب العائدين تحديث بياناتهم عن طريق الرابط الإلكتروني والذي سبق ذكره في السطور السابقة و المتاحة على الموقع الرسمي الخاص في المجلس الأعلى للجامعات حيث يستطيع الطلاب العائدين من الجامعات السودانية و الاوكرانية والروسية تحديث بياناتهم من خلال هذا الرابط الإلكتروني كما يمكن للطلاب الذي لا يملكون أوراق ثبوتية للجامعة الذي ينتمون اليها عن طريق الدخول إلى الرابط الإلكتروني للتقديم وبعد 72 ساعة من التقديم على الرابط سوف يحصلون على شهادة معتمدة.