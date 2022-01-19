تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد أبو الغار يقيم جلسته رقم 169

مهند شرف

أقام مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم 169، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، كما شارك في الحضور السادة أعضاء المجلس.

تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد أبو الغار يقيم جلسته رقم 169 3 19/1/2022 - 1:18 ص

أكد الدكتور محمد أبو الغار أن جلسة المجلس تضمنت تقديم التهنئة للأستاذ الدكتور محمود محمود عرفان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتوكيله بالقيام بأعمال عميد كلية الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى تهنئة الدكتور جمال محمود مصطفى وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتوكيله بالقيام بأعمال عميد كلية الزراعة، حيث تمنى لهم المجلس التوفيق في الحياة العملية خلال الفترة المقبلة.

تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد أبو الغار يقيم جلسته رقم 169 1 19/1/2022 - 1:18 ص

شملت جلسة المجلس مناقشة العديد من الأنشطة الخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، وكانت أنشطة القطاع تتمثل في “الإدارة العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية، كلية السياحة والفنادق، كلية التربية للطفولة المبكرة، كلية التمريض، كلية الآداب، كلية الطب، مركز تسويق خدمات الجامعة، مركز الخدمة العامة، مشروع التنور المجتمعي”.

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تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد أبو الغار يقيم جلسته رقم 169 2 19/1/2022 - 1:18 ص

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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