تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. مجلس شئون التعليم والطلاب يقيم جلسته رقم 183 بقاعة المؤتمرات الكبرى

أقام مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم جلسته رقم 183 تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشارك في حضور فعاليات الجلسة أعضاء المجلس الموقر.

هذا وقد أكد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، أن جلسة المجلس تناولت مناقشة تقرير اللجنة المُشكلة بشأن اللائحة الإدارية، وذلك من أجل إنشاء مركز الإرشاد الأكاديمي للبرامج العامة والبرامج الخاصة، بالإضافة إلى الدراسات العليا بعد أن يتم تعديلها، لافتاً إلى أنه تم دراسة اللائحة المالية الخاصة بها أيضاً.