تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. مجلس الدراسات العليا والبحوث يقيم جلسته رقم 176 بقاعة المؤتمرات الكبرى اليوم الإثنين 17 يناير 2022

مهند شرف

أقام مجلس شئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث جلسته رقم 176 بقاعة المؤتمرات الكبرى اليوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وشارك في الحضور أعضاء المجلس.

تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. مجلس الدراسات العليا والبحوث يقيم جلسته رقم 176 بقاعة المؤتمرات الكبرى اليوم الإثنين 17 يناير 2022 3 17/1/2022 - 11:15 م

أكد الدكتور عرفة صبري حسن أن المجلس قد أبدى موافقته بشأن تسجيل 26 درجة ماجستير و13 رسالة دكتوراه بالعديد من كليات الجامعة، كما تناولت جلسة المجلس اليوم مناقشة لائحة المعامل لجامعة الفيوم تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة، لافتاً إلى أنه تم ترجمة ملخص رسائل الماجستير والدكتوراه إلى اللغة العربية من قبل مركز اللغات والترجمة، فضلاً عن قيام مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم بمراجعة ملخص اللغة العربية للرسائل التي تم إعدادها باللغة الإنجليزية.

تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. مجلس الدراسات العليا والبحوث يقيم جلسته رقم 176 بقاعة المؤتمرات الكبرى اليوم الإثنين 17 يناير 2022 1 17/1/2022 - 11:15 م

تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. مجلس الدراسات العليا والبحوث يقيم جلسته رقم 176 بقاعة المؤتمرات الكبرى اليوم الإثنين 17 يناير 2022 2 17/1/2022 - 11:15 م

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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