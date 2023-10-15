تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. كلية الألسن تنفذ ندوة ثقافية تحت عنوان “إدارة الأزمات الناتجة من التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة”

أقامت كلية الألسن بجامعة الفيوم ندوة ثقافية اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري 2023 حول إدارة الأزمات ومدى تأثيرها على البيئة في ظل التغيرات المناخية الراهنة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتورة نجلاء سعيد القائم بأعمال عميد كلية الألسن، كما شارك في الحضور كل من الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمود أبو حمد رئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، والعديد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وكذلك عدد من الطلاب.

خلال فعاليات الندوة أكدت الدكتورة نجلاء سعيد بضرورة التعامل مع التغيرات المناخية على أنها مشكلة عالمية، ويجب على كل فرد أن يتحمل مسؤوليته الاجتماعية تجاه التغيرات المناخية من أجل العمل على الحد من تأثيراتها السلبية الكبيرة على مختلف نواحي الحياة، مثل الناحية الاقتصادية والمياه وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، كما أكدت الدكتورة نجلاء سعيد على ضرورة نشر الوعي بالمخاطر المحتملة التي تنتج من التغيرات المناخية والعمل على تحسين السلوكيات البيئية لدى أفراد المجتمع.

من جانب آخر أشارت الدكتورة أمل إبراهيم إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير ومباشر على حياة الإنسان وكذلك جميع الكائنات الحية، مناشدة الطلاب بضرورة البدء بأنفسهم أولاً في الحفاظ على البيئة واتباع السبل السليمة دائماً ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم.

تحدث الدكتور مصطفى محمود أبو حمد رئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق عن كيفية إدارة الأزمات الآثار التي تنتج من أزمة التغيرات المناخية خلال الوقت الراهن، ومن أبرز تلك الأزمات والآثار قلة الغذاء العالمي وندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بسبب الاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري، مناشداً الطلاب والطالبات بضرورة الاعتماد على المنهج العلمي بهدف الحد من هذه التأثيرات السلبية، كما أوضح الدكتور مصطفى للطلاب والطالبات أن التغيرات المناخية تسبب بما يعرف بالتهجير البيئي للإنسان والكائنات الحية، فضلاً عن زيادة السيول والتي بدورها تقوم بتخريب الأراضي الصالحة للزراعة، مما يؤدي أيضا إلى قلة الإنتاج للمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والخضروات والفاكهة، والأهم من ذلك يمكن أن تتسبب في انتشار الأوبئة في البيئة وبالتالي تؤدي إلى تدهور السياحة البيئية.

اختتم الدكتور مصطفى كلمته خلال الندوة الثقافية بالتوضيح للطلاب والطالبات بأن كل إنسان يجب أن يتحمل مسؤوليته الاجتماعية بين المجتمع والعمل على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بهدف الحد من الآثار السلبية لأزمة التغيرات المناخية والحفاظ على المياه، وكذلك البدء في استخدام وسائل الإضاءة الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.

استمع الدكتور مصطفى محمود أبو حمد للعديد من التساؤلات المطروحة من قبل الطلاب والطالبات خلال فعاليات الندوة الثقافية وقام بالرد على جميعها، وفي ختام فعاليات الندوة التي أقيمت في مبنى كلية الألسن قامت الدكتورة نجلاء سعيد بتكريم الأستاذ الدكتور مصطفى محمود أبو حمد على جهوده المتميزة والمبذولة داخل الكلية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفكري والعلمي لدى الطلاب والطالبات بكلية الألسن.