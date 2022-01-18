تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم.. الدكتور عرفة صبري يتابع أعمال سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التمريض اليوم الثلاثاء

أجرى الأستاذ الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث جولة تفقدية بكلية التمريض للاطمئنان على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 – 2022، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم.

كان برفقة الدكتور عرفة صبري حسن في جولته كل من الدكتورة هويدا أحمد عبد الرسول القائم بأعمال عميد كلية التمريض، والدكتورة رانيا فرج وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث.

حرص الدكتور عرفة صبري على الاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات بالكلية لمرحلة الدراسات العليا “دبلوم – تمهيدي – ماجستير”، للتأكد من أن الامتحانات تتم وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامة الواقية، كما وجه الدكتور عرفة صبري بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب خلال فترة سير الامتحانات.