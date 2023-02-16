 تجديد معهد فتيات الأقصر الإعدادي والثانوي في منطقة الأقصر الأزهرية

كشف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية خليفة محمد إبراهيم، عن انعقاد لجنة الاستلام الابتدائي لعملية تجديد معهد فتيات الأقصر الاعدادي والثانوي، وذلك بناءً لخطة الأزهر الشريف في تطوير الأبنية التعليمية في الأزهر الشريف، وذلك تحت رعاية قيادة الدكتور الطيب شيخ الأزهر والإمام الأكبر في الأزهر الشريف، و وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، وأيضاً رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني.

كما وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهرية، أن الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية هي التي تشرف على لجنة استلام تجديد المعهد، وذلك بقيادة عدد من المهندسين والمشرفين والفنيين في الإدارة الهندسية، ومن بينهم مدير الإدارة المهندس أحمد بغدادي، مشرف أعمال الكهرباء المهندس محمد عبد الفتاح خليل، فني العملية الأستاذ عرابي كمال، وذلك تحت تنفيذ شركة الإنتاج الحربي، وشركة الأمان للمقاولات ويمثلها استشاري الإنتاج الحربي الأستاذ عبد الناصر، وكذلك مكتب مافيك شارك في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المعهد ويمثله المهندس مؤمن يوسف.

وشملت عملية إحلال وتجديد المعهد إعادة إنشاء المعهد بالكامل، وذلك من خلال تجديد كافة المعامل والغرف، صالات النشاطات، الفصول الدراسية والمكتبات بشكل كامل في الدور الأرضي، الدور الأول علوي، الدور الثاني علوي، وكذلك الدور الثالث علوي.

وقد وجه رئيس الإدارة المركزية الدكتور خليفة محمد ابراهيم، بالغ الشكر والتقدير لمدير ومهندسي الإدارة المركزية للشئون الهندسية، وكذلك كافة أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي وكل من ساهم وشارك في هذه العملية.