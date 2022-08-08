“تبدأ 20 أغسطس” جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 علمي وأدبي

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول لجميع الطلبة والطالبات وشهدت النتيجة هذا العام نسبة نجاح 75.04% وفقاً لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وهاك عدد كبير من الطلبة والطالبات لديهم دور ثاني في بعض المواد التي لم ينجحوا فيها في الدور الأول ويرغبون في التعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، حيث أنه من المنتظر أن يؤدي نحو 152029 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني، بعدما ظهرت نتائجهم وكانوا راسبين في مادة أو أكثر.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من المنتظر أن تبدأ يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، وستكون الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وقد وضعت الوازرة جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 لكل شعبة سواء علمي علوم أو شعبة علمي رياضة أو شعبة الأدبي، وجاء الجدول كالتالي:

السبت الموافق 20 أغسطس 2022 – مادة اللغة العربية (9 ص : 12 ظ) والتربية الدينية (12:30 ظ : 2 ظ) – علمي وأدبي.

الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 – اللغة الأجنبية الثانية (9 ص : 11 ص) ومادة التربية الوطنية (11:30 ص : 1 ظ) – علمي وأدبي.

الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022 – الجبر والهندسة الفراغية (9 ص : 11 ص) – علمي رياضة.

الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022 – الاقتصاد (9 ص : 10:30 ص) والإحصاء (11 ص : 12:30 ظ) – علمي وأدبي.

الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022 – الفيزياء “الشعبة العلمية” و التاريخ “للشعبة الأدبية” – (9 ص : 12 ظ).

الخميس الموافق 25 أغسطس 2022 – اللغة الأجنبية الأولى (9 ص : 12 ظ) – علمي وأدبي.

السبت الموافق 27 أغسطس 2022 – الكيمياء “للشعبة العلمية” وامتحان الجغرافيا “للشعبة الأدبية” – (9 ص : 12 ظ).

الأحد الموافق 28 أغسطس 2022 – امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) – علمي رياضة – (9 ص : 11 ص).

الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022- الجيولوجيا والعلوم البيئية “شعبة علمي علوم” و امتحان علم النفس والاجتماع “للشعبة الأدبية” – (9 ص : 12 ظ) و امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) “لشعبة علمي رياضة” – (9 ص : 11 ص).

الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 – الأحياء “لشعبة علمي علوم”، والفلسفة والمنطق “للشعبة الأدبية” (9 ص : 12 ظ) وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة – (9ص : 11 ص).

امتحانات دور تاني ثانويه عامه 2022

بعد الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توجيه رسالة مواساة إلى الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق والنجاح هذا العام قائلا: «الشطارة هي إن لما أقع أعرف أقوم تاني»، مشيراً إلى أن ما يحدث في حياتنا نأخذ منه العبر والدروس، كما أضاف أن الطالب هو الوحيد العالم بظروفه سواء اجتهد ام لا خلال هذا العام، لذا عليه الاستفادة من هذا الأمر والتركيز في امتحانات الدور الثاني أو في العام المقبل.