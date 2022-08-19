تبدأ بـ 1200 جنيها لرياض الأطفال.. قائمة مصروفات المدارس الرسمية لغات 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حددت فيه رسوم مقابل الخدمات التي تقدم لطلاب مدارس اللغات، للموسم الجديد والذي تقرر تأجيله إلى الأول من شهر أكتوبر الجاري بدلا من الرابع والعشرين من شهر سبتمبر بقرار من وزير التعليم الجديد الدكتور رضا حجازي.

مصروفات المدارس الرسمية لغات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها المعمم لجميع المديريات، إلى أنه بالإشارة إلى ما جاء في المادة 20 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والتي نصت على ” تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات المنشأة بعد هذا القرار وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية طبقا للقرار الوزاري الذى يصدر سنويا فى هذا الشأن ويحصل بالإضافة إلى ما هو مقرر مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التى تؤدى لتلاميذ هذه المدارس”، وجاءت المصروفات على النحو التالي:

رياض الأطفال: تصل قيمة المصروفات 1400 جنيها منها خدمات لغات 1200 وخدمات اللغات 100 جنيه وتطوير تكنولوجي 100 جنيه.

الحلقة الابتدائية: تصل لـ 1700 جنيها منها 1500 جنيها خدمات لغات و100 جنيه نشاط عام و100 جنيه تطوير تكنولوجي.

المرحلة الإعدادية: تصل المصروفات نحو 2000 جنيها منها 1800 خدمات اللغات، و100 جنيه نشاط عام و100 جنيه تطوير تكنولوجي.

مرحلة التعليم الثانوي : تصل المصروفات 2300 جنيها مقسمة على ” 2100 خدمات اللغات، و100 جنيه نشاط عام و100 جنيه تطور تكنولوجي.

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وأعلنت وزارة التعليم، أنه تؤدي رسوم الخدمات اللغات بنسبة تصل لـ 5% سنويا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذا القارر حسب الجدول السابق، أما بالنسبة للمدارس الحالية تظل رسوم الخدمات لغات بدءا من المستوى الثاني لرياض الأطالف حتى نهاية المرحلة الثانوية كما هي وتزيد بنسبة 5% سنويا.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، تأجيل موعد بدء العام الدراسي بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات ليبدأ يوم السبت الأول من أكتوبر بدلا من السبت الرابع والعشرين من سبتمبر، كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الثامن عشر من أكتوبر أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة للمدارس الدولية.