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تابع| موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وشروط الالتحاق بالجامعات

كتب أحمد عريبهفي آخر تحديث
تابع| موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وشروط الالتحاق بالجامعات

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2019 موعد فتح باب التنسيق وتقديم الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي بعد اتمام عملية التعليم الفني لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث وخمس سنوات ونعرض لكم في هذا المقال مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ودرجات القبول المتوقعة لتنسيق الدبلومات الفنية وموعد فتح باب التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

من المتوقع أن يرتفع تنسيق الدبلومات الفنية بنسبة قليلة عن العام الماضي وذلك بعد ارتفاع نسبة النجاح بشكل كبير عن العام الماضي، وأيضا ارتفاع تنسيق الثانوية العامة والذي يؤثر على تنسيق الدبلومات الفنية التي تشغل 10% من الكليات والمعاهد ويمكنكم معرفة الهدف القريب للكليات التي يمكنك التقديم بها من خلال تنسيق العام الماضي 2018 مع الوضع في الاعتبار أن التنسيق يرتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 1% عن العام الماضي ومعرفة الكليات والمعاهد التي يمكن أن تلحق بها في تنسيق الكليات 2019:

تنسيق الدبلومات الفنية 2018

القسم والشعبةالحد الأدنى لتنسيق العام الماضي 2018
شهادة صناعي خمس سنواتجدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
شهادة تجاري خمس سنواتجدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
شهادة زراعي خمس سنواتجدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
شهادة صناعي ثلاث سنواتجدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
شهادة تجاري ثلاث سنواتجدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018
شهادة زراعي ثلاث سنواتجدول بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2018

موعد فتح باب التنسيق

يتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية مع المرحلة الثالثة للثانوية العامة وبعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية وإعلان نتيجة التنسيق وتكون المرحلة الثالثة مزامنة لتنسيق الدبلومات الفنية 2019.

طريقة تسجيل الرغبات

يمكن للطالب تسجيل الرغبات إلكترونياً عن طريق الدخول إلى موقع تنسيق الدبلومات الفنية ويظهر على هذا الشكل:

تابع| موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وشروط الالتحاق بالجامعات

قم بعد ذلك بتحديد نوع المؤهل

تابع| موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وشروط الالتحاق بالجامعات

قم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري الذي تم الحصول عليه من نتيجة الثانوية العامة والشهادة المدرسية:

تابع| موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وشروط الالتحاق بالجامعات

سيظهر بيان تأكيديبالاسم الثلاثي ورقم الجلوس وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح نعم.

تابع| موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وشروط الالتحاق بالجامعات

قم بكتابة الرغبات وبعد ذلك قم بعملية الحفظ

تابع| موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وشروط الالتحاق بالجامعاتويمكن للطلاب التعديل على الرغبات في أي وقت عن طريق الرقم السري.

عن الكاتب

أحمد عريبه

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على نجوم مصرية .

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