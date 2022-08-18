عاجل| قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري بتأجيل موعد بدء الدراسة للعام 2022/2023

وزارة التربية والتعليم المصرية لها وضع خاص جداً لدى الشعب المصري حيث يهتم كل من لديه طفل أو طفلة بمراحل التعليم المختلفة بمتابعة أحدث القرارات الجديدة والمُعدلة التي تعلن عنها الوزارة، وإزداد إهتمام الشعب المصري مؤخراً أكثر ولاسيما حديثاً بعد تقديم حقبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الدكتور الوزير/ رضا حجازي وهذا منذ أيام قليلة.

ما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم المصرية للمدارس الحكومية:

حرصاً من وزارة التربية والتعليم على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت 1/10/2022 الأول من شهر أكتوبر.

ما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم المصرية للمدارس الدولية:

كما أوضح البيان الصادر فيما يتعلق بالمدارس التي لديها مناهج مختلفة معتمدة من الوزارة ( المدارس الدولية) أن يكون يوم الأحد 18/9/2022 هو أول أيام الدراسة بالنسبة لطبيعة مناهج هذة المدارس.

ويعد هذا أول قرار صادر من الوزارة الجديدة لهذا العام المتوقع أن تقوم بإكمال مسيرة الإصلاح والتطوير المنهجية لهذه الوزارة التي يقع على عاتقها مسؤلية كبيرة جداً وهى إنشاء أجيال تنتفع بها الأمم أجمعين بعد تأسيس مبادئ وقيم في نفس الطلبة وتطوير مهاراتهم وبناء العقول.