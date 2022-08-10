ب300 للمادة فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2022   

عقب انتهاء وزارة التربية والتعليم من إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت الماضي التي أثارت حفيظة وقلق الطلاب وأولياء أمورهم بعدما تأخر الإعلان عن النتيجة لمدة أسبوع أخر بعد الميعاد، وإعلان تستحق إسدل الستار على تلك الفترة، في حين قرر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن عملية تصحيح وجمع ورصد الدرجات لتتم بدقة عالية وتمت مراجعتها مرات عديدة حتى يحصل كل طالب على حقه دون حدوث خطأ أو نسيان، وهذا ما جعل إعلان النتيجة يتأخر قليلًا، وليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم حول النتائج المعلنة لأنها تمثل مستوى الطلاب وما قدموه من أجوبه على أسئلة الإمتحان.

فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العام

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن من يتقدم بتظلم من الطلاب حول النتيجة الخاصة به سيتم دعوته شخصيًا للإطلاع على عملية التصحيح بمقر الكنترول وتسليم الطالب كراسة الإجابة الخاصة به مع نموذج الإجابة الخاص بتلك الأسئلة مع البابل شيت الخاص به، ويقوم الطالب بتصحيح ورقة إجابته بنفسه وذلك في حضور ولي الأمر لكي يتأكد من صحة نتيجته.

طريقة تقديم تظلمات لنتيجة الثانوية العامة

يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة المتضررين من النتيجة يقولون أنها لا تمثل مستواهم الحق في تقديم وعمل تظلم لأي مادة من مواد الثانوية العامة وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: