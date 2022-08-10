ب300 للمادة فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2022
عقب انتهاء وزارة التربية والتعليم من إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت الماضي التي أثارت حفيظة وقلق الطلاب وأولياء أمورهم بعدما تأخر الإعلان عن النتيجة لمدة أسبوع أخر بعد الميعاد، وإعلان تستحق إسدل الستار على تلك الفترة، في حين قرر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن عملية تصحيح وجمع ورصد الدرجات لتتم بدقة عالية وتمت مراجعتها مرات عديدة حتى يحصل كل طالب على حقه دون حدوث خطأ أو نسيان، وهذا ما جعل إعلان النتيجة يتأخر قليلًا، وليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم حول النتائج المعلنة لأنها تمثل مستوى الطلاب وما قدموه من أجوبه على أسئلة الإمتحان.
فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العام
أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن من يتقدم بتظلم من الطلاب حول النتيجة الخاصة به سيتم دعوته شخصيًا للإطلاع على عملية التصحيح بمقر الكنترول وتسليم الطالب كراسة الإجابة الخاصة به مع نموذج الإجابة الخاص بتلك الأسئلة مع البابل شيت الخاص به، ويقوم الطالب بتصحيح ورقة إجابته بنفسه وذلك في حضور ولي الأمر لكي يتأكد من صحة نتيجته.
طريقة تقديم تظلمات لنتيجة الثانوية العامة
يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة المتضررين من النتيجة يقولون أنها لا تمثل مستواهم الحق في تقديم وعمل تظلم لأي مادة من مواد الثانوية العامة وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول عبر رابط تظلمات الثانوية العامة.
- إدخال المديرية التابع لها الطالب ورقم الجلوس.
- دفع رسوم قدرها 300 عن المادة الواحدة عبر أحد منافذ الدفع البنكي.
- عن طريق موقع التظلمات على الطالب تحديد المواد الراغب في إعادة تصحيحها وتظلمها.
- على الطالب أن يتابع يوميًا الموقع، ليعرف الموعد الذي يتم فيه الاطلاع.
- يمكن للطالب الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة به مع إعطائه نموذج الإجابة وذلك بالمقر الرئيسي بالسادس من أكتوبر بالمدينة التعليمية وذلك لكافة طلاب الجمهورية.
- ضرورة الحضور والالتزام بالموعد المحدد ومن يتخلف عن الحصول ليس له الحق في تقديم تظلمات أخرى.
- في حال تعديل درجات نتيجة الطالب سيتم إخطاره بالنتيجة.