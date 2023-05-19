بيان عاجل من التعليم بشأن تسريب امتحان الدراسات بمحافظة الدقهلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، وتأجيله إلى يوم السبت المقبل 20 مايو 2023، وذلك على خلفية واقعة تسريب الامتحان على تليجرام قبل توزيعه على الطلاب في اللجان.

بيان وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا بشأن واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، حيث صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اليوم، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق 20 مايو، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة، وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي شدد على كافة المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم… Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Thursday, 18 May 2023

ومن جانبه أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأنه قد تم تحويل جميع المتسببين فى تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية للشئون القانونية، ووقفهم عن العمل ثلاث شهور، بناء على قرار المحافظ، وإحالتهم إلى المحامى العام.