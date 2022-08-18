بيان عاجل من التعليم بشأن أسباب تأجيل بداية العام الدراسي 2023

في بيان رسمي قامت بنشره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور “رضا حجازي”، عن قراره الخاص بتأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، فبدلًا من يوم 24 سبتمبر، سيبدأ العام الدراسي في يوم 1 أكتوبر، وكان العديد من أولياء الأمور والطلاب، قد تساءلوا عن السبب وراء هذا القرار، والذي كان قد أعلنه الوزير مؤخرًا.

أسباب تأجيل بداية العام الدراسي 2023

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “رضا حجازي”، قد كشف في تصريحاته، عن السبب وراء قراره، بتأجيل بدء الدراسة بالمدارس، ليوم 1 أكتوبر، بدلًا من يوم 24 سبتمبر، والذي كان قد أعلنه الوزير السابق، الدكتور “طارق شوقي”، وقال الوزير، أن التعليم العالي من المقرر أن يبدأ عامه الدراسي في هذا الموعد، حيث ستبدأ الجامعات أولى أيام العام الدراسي الجديد يوم 1 أكتوبر.

وقد قررنا أن يبدأ العام الجامعي وقبل الجامعي في نفس الوقت، حفاظًا من الوزارة على الأسرة المصرية من التشتيت، الذي قد يحدث، خاصة بالنسبة للأسر التي يتبع أبنائها القطاع الجامعي وقبل الجامعي، وأن هذه الفترة مرتبطة بالخروج للمصايف والفسح الصيفية، وأوضح الوزير أنه جرى التنسيق مع الأزهر كذلك، لتكون البداية واحدة بمختلف قطاعات التعليم.

كما وأكد حجازي خلال تصريحاته، على أن الوزارة حريصة كل الحرص على إجراء الحوارات المستمرة مع مختلف أطراف العملية التعليمية، والتي تتضمن أولياء الأمور والمعلمين وأساتذة التربية والمفكرين، مشددًا على استمرار عملية التطوير للمنظومة التعليمية، خاصة وأن كل ولي أمر، يطمح أن يتلقى ابنه تعليم جيد وأن يكتسب طريقة التفكير المناسبة التي تساعده على التصرف، وأن هذا لن يأتي إلا من خلال التطوير المستمر للمنظومة التعليمية بالطرق التي يمكن من خلالها تحقيق نواتج التعلم المرجوة.