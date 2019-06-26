بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات natega fany emis gov eg وموعد إعلان شهاده الدبلومات رسمياً

تتابعون في هذه المقالة كيفية الاستعلام عن النتائج عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لمعرفة درجات الطلاب في الثانوية الفنية الترم الثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي في كافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، حيث يترقب طلاب السنة النهائية من الثانوية الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات إعلان نتائجهم علي المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم لعرض النتائج، ويتم الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس لجميع الشعب “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” تابعونا علي موقعنا نجوم مصرية للمزيد حول موعد ظهور شهاده الدبلومات الفنيه 2019 رسميا فور اعتمادها واسماء الأوائل بكافة الشعب والتخصصات وكيفية تقديم تظلمات الثانوية الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية

انتهي طلاب الدبلومات الفنية بكافة التخصصات والشعب “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” من الامتحانات التحريرية رسميا في الأول من يونيو الجاري، ومنذ اليوم الأول في الإجازة والكنترولات تباشر عملها في التصحيح والمراجعة والرصد، وستم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية قريبا فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم وإعلان اسماء الأوائل علي الدبلومات بكافة المحافظات.

موعد ظهور شهاده الدبلومات الفنيه 2019

نتيجة دبلوم صنايع 2019 دبلوم فني صناعي النتيجة لم تظهر لم يتم إعلان اسماء الأوائل لم يتم اعتماد النتيجة نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري النتيجة لم تظهر لم يتم إعلان اسماء الأوائل لم يتم اعتماد النتيجة نتيجة دبلوم زراعة 2019 دبلوم فني صناعي النتيجة لم تظهر لم يتم إعلان اسماء الأوائل لم يتم اعتماد النتيجة نتيجة دبلوم فنادق 2019 دبلوم فندقي النتيجة لم تظهر لم يتم إعلان اسماء الأوائل لم يتم اعتماد النتيجة نتيجة دبلوم تمريض 2019 النتيجة لم تظهر لم يتم إعلان اسماء الأوائل لم يتم اعتماد النتيجة

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الحصول علي رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لمعرفة نتائج الطلاب رسميا فور الإعلان عنها بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني أو بوابة مركز المعلومات اختيار المحافظة التابع لها اختيار الشعبة “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” اختيار نظام ثلاث أو خمس سنوات كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة النقر علي عرض النتيجة

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رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمية أو عبر رابط بوابة مركز المعلومات لنتائج الطلاب:

بوابة التعليم الفني natega fany emis gov eg

يتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية علي بوابة مركز المعلومات أو علي بوابة التعليم الفني المصرية الرسمية لإعلان أهم الأخبار حول الثانوية الفنية للطلاب والمعلمين، وسيتم تفعيل رابط بوابة التعليم الفني فور ظهور النتيجة بالاسم ورقم الجلوس رسميا، تابعونا علي موقع نجوم مصرية للمزيد

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