بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg.. رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية 2019/2020

أعلنت اللجنة العليا للتنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، الثلاثاء 16 يوليو، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 وموعد فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب القسمين الأدبي والعلمي بشعبتيه العلوم والرياضيات لإنهاء أعمال ترشيح الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أصحاب شريحة المجموع الأعلى للكليات والمعاهد، وننشر في هذا التقرير رابط بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق ومواعيد تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى.

وقررت اللجنة العليا للتنسيق فتح الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق بداية من يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 25 من نفس الشهر لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى في القسمين العلمي والأدبي على أن يتم غلق باب التسجيل وبدء أعمال التنسيق بمقارنة أعداد الطلاب المتقدمين للكليات مع العدد المقرر استقباله العام المقبل وانتقاء أصحاب المجموع الأعلى، وعليه يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية في تلك المرحلة ويتم إظهار النتيجة للطلاب عبر بوابة الحكومة المصرية ببطاقة الترشيح للكلية التي سيلتحق بها.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019/2020

كشفت اللجنة العليا للتنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى لفتح المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019/2020 حيث تستقبل المرحلة الأولى طلاب القسم العلمي شعبة العلوم الحاصلين على 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% ليسجلوا رغباتهم بموقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية وعددهم 30 ألف و152 طالبا وطالبا وهو العدد التقريبي المقرر لإلحاقه بكليات القطاع الطبي في المرحلة الأولى والتي من بينها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

أما بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية فتبدأ المرحلة الأولى بتسجيل طلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات الحاصلين على مجموع أعلى من 389.5 درجة رغباتهم في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 أي بنسبة 95% ومجموع أعداد هؤلاء الطلاب 14 ألف و690 طالبا وطالبة ويتم توزيع طلاب قسم الرياضيات بالثانوية العامة في المرحلة الأولى على كليات الهندسة، ومن المتوقع أن يتبقى أماكن شاغرة بها في المرحلة الثانية للتنسيق بالإضافة إلى كلية الحاسبات والمعلومات.

وفيما يخص طلاب القسم الأدبي فإن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لهم هو 328 درجة بنسبة 80% فأكثر بإجمالي عدد طلاب 98 ألف و471 طالبا وطالبة ويعني هذا أنه ستكون هناك منافسة شديدة بين الطلاب أصحاب المجموع الأعلى على الالتحاق بكليات القمة والتي على رأسها الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار، ويتم توزيع باقي الطلاب على الكليات المتاحة للقسم الأدبي والتي من بينها التربية والآداب والحقوق والتجارة.

بوابة التنسيق الإلكترونية للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020

وعلى غرار السنوات السابقة تعتمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بوابة الحكومة المصرية لإجراء أعمال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة وتتيح تلك الخدمة مجانا وبدون مقابل عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا كما يتم تسهيل أعمال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في التنسيق الإلكتروني من خلال معامل مخصصة بكل الجامعات المصرية ويتم تعيين موظفين للإشراف عليها ومساعدة الطلاب في إتمام عملية ترتيب الرغبات دون أخطاء.

ومع فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 سيتاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور التردد على معامل الحاسب بالجامعات المخصصة لأعمال التنسيق والتي تفتح من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، وفي حالة ثقة الطالب في أنه سينهي عملية التسجيل بمفرده دون أخطاء يمكنه استخدام الحاسب الشخصي المتصل بالإنترنت في منزله والميزة هنا أن الموقع يكون متاحا على مدار الـ24 ساعة ولا يتقيد بمواعيد مثل معامل التنسيق في الجامعات.