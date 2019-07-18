” الأحد ” فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق tansik.egypt.gov.eg

تستعد بوابة الحكومة المصرية لاستقبال رغبات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 خلال الساعات القادمة، حيث يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية العامة اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو وسوف تستمر عمليات التسجيل بتنسيق الكليات 2019 والجامعات لمدة خمسة أيام متتالية وتنتهى يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو الساعة السابعة مساءا، سوف تستقبل بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الكليات 2019 خلال ال24 ساعة.

تنسيق الكليات 2019 المرحلة الأولى للثانوية العامة

يتطلع جميع الطلبة والطالبات لمعرفة الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2019 لجميع الشعب العلمية والأدبية والرياضية، وهذا ما أعلنه مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويسجل الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 بنسبة 97.07%، والشعبة الأدبية بمجموع 382 بنسبة 80%، وشعبة علمي رياضة بنسبة 95%.

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا نتائج الثانوية العامة 2019 لجميع المحافظات ونشرت أسماء أوائل الثانوية العامة في جميع الشعب، تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتجهيز مكاتب التنسيق وبوابة الحكومة المصرية للتنسيق وتمكين جميع الطلاب من تسجيل رغبات تنسيق الكليات بالمرحلة الأولى 2019 اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 25 يوليو في تمام الساعة السابعة مساءا وبعد هذا الوقت لا يمكن لأى من الطلاب بتعديل رغبات الكليات بأي من الطرق.

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بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

بدأ العد التنازلي لفتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة بالكليات المختلفة عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وعلى مدار ال24 ساعة يمكن لجميع الطلاب التوجه إلى مكاتب التنسيق الموزعة على جامعات جمهورية مصر العربية وتسجيل الرغبات بالترتيب والأولوية المحببة لديهم.