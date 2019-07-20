بوابة الحكومة المصرية للتنسيق tansik.egypt.gov.eg تسجيل الرغبات

ننشر رابط دخول بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الإلكترونية التي سيتم من خلال تسجيل رغبات الطلاب الناجحين بشهادة إتمام الثانوية العامة 2019 الدور الأول، حيث أنه من المقرر أن يتم استقبال طلبات تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 21 يوليو 2019م، ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال طلبات التسجيل أو التعديل على الرغبات حتى يوم الخميس بتاريخ 25 يوليو 2019م.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات والكليات لطلاب الثانوية العامة ممن حصلوا على شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019م ضمن المرحلة الأولى للتنسيق، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر لمتابعينا الكرام الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالشعب الثلاث وعدد الطلاب بكل شعبة على حدى، كما نرفق رابط بوابة الحكومة المصرية tansik الرسمي، كما يمكنكم التعرف على مواقع مكاتب التنسيق على مستوى جامعات مصر بكافة المحافظات.

بوابة الحكومة المصرية للتنسيق tansik.egypt.gov.eg

وفقاً لمواعيد استقبال تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق المُعلن عنها بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم العالي المصرية، فمن المقرر أن تبدأ بوابة التنسيق الإلكتروني في استقبال الطلبات الخاصة بتعديل الرغبات أو إدخالها اعتباراً من يوم غدٍ الأحد بتاريخ 12 يوليو، وسوف تستمر عملية تسجيل رغبات المرحلة الأولى على مدار الأسبوع، حيث تنتهي فترة تسجيل رغبات الطلاب والطالبات ضمن المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء أخر يوم للمرحلة الأولى.

أما عن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لطلاب وطالبات الثانوية العامة الحاصلين على الشهادة للعام الجاري، فقد أعلنت الوزارة عن الحد الأدنى لكل شعبة من الشعب الثلاث (الشعبة العلمية، الشعبة الهندسية، الشعبة الأدبية)، وسوف يتم تسجيل الرغبات عن طريق بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني الرسمية، ويتم دخول البوابة باتباع الرابط الرسمي التالي (tansik.egypt.gov.eg)، ومن يرغب في التعرف على الحد الأدنى للمرحلة الأولى والنسبة المئوية وعدد الطلاب بكل شُعبة من الشُعب، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م الشُعبة الحد الأدنى النسبة المئوية عدد الطلاب 1 العلمية 398 درجة 97.07 % 30152 طالب 2 الهندسية 389.5 درجة 95 % 14690 طالب 3 الأدبية 328 درجة 80 % 98471 طالب

وبحساب عدد الطلاب الإجمالي بجمع كافة الشُعب نجد أن إجمالي عدد الطلاب المستهدفين ضمن المرحلة الأولى للتنسيق هو 143313 طالباً وطالبةً، ويجب العلم بأن عملية قبول الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد تتم من خلال بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني أو موقع تنسيق الإلكتروني tansik، وتتيح الوزارة هذه الخدمة بشكل مجاني للطلاب والطالبات، كما سيتم تفعيل خدمة إدخال الرغبات أو تعديلها في معامل الحاسبات بالجامعات المصرية على مدار الأيام المحددة لكل مرحلة من المراحل.