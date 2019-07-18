بوابة الحكومة المصرية| خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019 ورابط التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد فتح باب تقديم الرغبات الإلكتروني وذلك بعد الإعلان عن المرحلة الأولى والحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى والذي جاء على النحو التالي 97.7% لشُعبة العلمي علوم و 95% لشعبة الرياضة و80% للشُعبة الأدبية وكان السبب الرئيسي في ارتفاع التنسيق إلى هذا الحد هو درجات طلاب الثانوية العامة 2019 المرتفعة جداً هذا العام وحصول نسبة 17% من اجمالي طلاب الثانوية العامة على نسبة 95% إلى 100% وهذا العدد كبير جدا على المرحلة الأولى،

ولهذه الأسباب يرتفع تنسيق القبول في الكليات بسبب المنافسة الكبيرة بين الطلاب على كليات القمة بعد مارثون الامتحانات المصيرية امتحانات الثانوية العامة، وينتظر طلاب المرحلة الأولى فتح باب التنسيق وتقديم الرغبات والمقرر أن يكون من الأحد الموافق 21/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019 لتقديم الرغبات ونقدم لكم في هذا المقال خطوات التسجيل في موقع بوابة الحكومة المصرية وخطوات تسجيل الرغبات.

موقع بوابة الحكومة المصرية

نعرض لكم رابط تنسيق الثانوية العامة وبوابة الحكومة المصرية والذي يتم تسجيل الرغبات من خلاله فقط ويمكن للطلاب كتابة الرغبات والتعديل عليها في الفترة المُحددة لتنسيق المرحلة الأولى وحفظ البيانات لحين معرفة نتيجة المرحلة الأولى بعد الإغلاق يوم الخميس.

خطوات التسجيل في التنسيق

بعد الدخول إلى موقع التنسيق يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بالإضافة إلى الرقم السري الذي تم الحصول عليه مع شهادة الثانوية العامة التي تم الحصول عليها من المدرسة التابع لها، وبعد ذلك القيام بتسجيل الرغبات الخاصة بكل طالب مع وضع التوزيع الجغرافي في الحسبان وملئ البيانات بالتفصيل والحفظ بعد ذلك ونقدم لكم صورة نموذج استرشادي لتقديم الرغبات لمعرفة شكل النموذج قبل فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى:

عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى

رغم ارتفاع التنسيق بهذا الشكل هذا العام إلا أن هناك 143313 يتقدمون للمرحلة الأولى رغم ارتفاع درجات الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى والتي جاءت بهذه الأرقام:

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152 الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690 الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 الإجمالي 143313

خطوات التقديم في التنسيق بالفيديو

ننشر لكم فيديو طريقة التعامل مع مكتب التنسيق وتقديم الرغبات إلكترونياً والتعديل عليها ومعرفة كل ما يخص التنسيق:

مع أطيب التمنيات للطلاب بالتوفيق والنجاح في المرحلة التعليمية القادمة ومرحلة التعليم الجامعي.