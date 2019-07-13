بوابة الثانوية العامة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر اليوم السابع

بوابة الثانوية العامة هي محط أنظار جميع الطلاب بمرحلة الثانوية العامة من أجل الحصول على النتيجة لذلك يزيد البحث يوميا عبر البوابة الإلكتونية لكي يطمئن طلبة وطالبات الشهادة الثانوية على النتيجة ويحصدون ثمرة جهدهم وتعبهم طوال العام الدراسي ويعد الصف الثالث الثانوي مرحلة تعليمية هامة عند كل الطلاب نظرا لتحديد المصير التعليمي والعملي لكل طالب فمن يتفوق ويحصل على درجات عالية تتفتح أمامه الفرص للالتحاق بكليات القمة التي يتمناها كل طالب يحصل على مستقبل أفضل.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت 13-7 ، نتيجة امتحان الدور الأول للثانوية العامة 2019، والتي سيتم اعلانها الكترونيا غدا الأحد وقد حرص الوزيرعلى تهنئة الأوائل هاتفياً،وكان ذلك بحضور الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة لهذا العام 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل بجميع محافظات الجمهورية 40 طالب، طالبة، مقسمين 34 طالب/ طالبة بالتعليم العام، و 2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب “دمج”

بوابة الثانوية العامة.

صرح مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة انتهت اليوم من مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات ومن المنتظر أن يتم رصد الدرجات وتحديد الأوائل خلال يومين مشيرا الى أن إعلان النتيجة سيكون في نهاية الأسبوع القادم وأوضح المسؤول أن نسبة النجاح هذا العام الدراسي 2019 جيدة جدا عن نتيجة العام الماضي 2017- 2018 وهذا ما أكدته نتيجة العينة العشوائية في كلا من مادة الجبر والهندسة الفراغية, ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة على موقعها الرسمي على الإنترنت بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي”.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019.