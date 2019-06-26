بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس اعرف نتيجة الشهادة الثانوية 2019 أدبي – علمي

بوابة الثانوية العامة هي محط أنظار جميع الطلبة والطالبات للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية 2019 والتي تعد من المراحل التعليمية الهامة التي تشغل كل الأسر المصرية ومازال الطلاب يمارسون الامتحانات بالقسم الادبي والعلمي خلال الفترة الحالية وسط أجواء من التوتر والقلق، حيث أنها بدأت يوم السبت الموافق 8 يونيو والتي من المقرر انتهائها يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، كما أن بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، فيزداد البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي، عقب اعتمادها من “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم.

بوابة الثانوية العامة.

سيتم إجراء عملية التصحيح بكل دقة وحزم وعدم التسرع في المراجعة وكذلك إعطاء كل طالب حقه، مع رصد الدرجات بإتقان، حيث أن الثانوية العامة هي مرحلة تهيئة للجامعة، لذلك ينتظر الطلاب ظهور نتيجة الثانوية العامة للتقديم في التنسيق لدخول الجامعة وفق درجاتهم في امتحانات الثانوية العامة, ويُذكر أن امتحانات هذا العام أفضل بالمقارنة بالأعوام السابقة، حيث تم السيطرة على مواقع الغش المنتشرة على صفحات السوشيال ميديا، وكذلك منع الطلاب عن حمل الهواتف قبل الدخول إلى اللجان، مما أدى إلى تقليل حالات الغش.

امتحانات الثانوية العامة.

الدكتور خالد عبد الحكيم “مدير عام الإدارة العامة للامتحانات أعلن أن عدد الطلاب بالقسم الادبي المشاركين في امتحانات الثانوية العامة قد بلغ 264.653 طالب وطالبة؛ أما عدد الطلاب بالقسم العلمي علوم المشاركين في الامتحانات يبلغ 268.938 طالب وطالبة، بينما عدد الطلاب شعبة الرياضيات المشاركون في أداء الامتحانات يبلغ 118.071 طالب وطالبة, بعض المصادر قد أكدت أن عمليات تصحيح العينات العشوائية للمواد الفلسفة والأحياء ستتم خلال الأسبوع القادم، وتم الكشف عن نتيجة العينة العشوائية بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية وصل نسبة نجاحها إلى 99%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019.

يتم الاستعلام بالدخول على—— بوابة الثانوية العامة

ثم كتابة رقم الجلوس الطالب في الخانة المخصصة له.

ثم كتابة اسم الطالب.

ثم يتم تحديد شعبة الملحق بها الطالب.

ويتم الضغط على إظهار النتيجة.

فتظهر النتيجة بتقدير درجات كل مادة على حده، ثم المجموع الكلي للدرجات.

ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة ظهور النتيجة بشعور يملؤه الخوف والقلق لأن الثانوية العامة هي تحديد مسار مستقبلهم المهني، كما أنهم عانو خلال هذا العام بالكثير من الجهد، التعب والسهر للتحصيل الدراسي، بالإضافة إلى تدريبهم بكثرة على امتحانات البوكليت بمستويات متعددة التي تناسب جميع قدرات الطلاب، كما سنتابع معكم موعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة لحظة بلحظة.

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