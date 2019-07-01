رابط بوابة التعليم الفني 2019 || نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول نظام 3 و 5 سنوات

اليوم الاثنين 1 -7-2019 ينتظر طلاب الدبلومات الفنية رفع نتائج طلاب الثانوي الفني عبر بوابة التعليم الفني 2019 لنتائج طلاب الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2019، والتي أعلن رسميا بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم لإعلان نسب النجاح أوائل الطلاب في جميع فروع الصف الثالث الثانوي الفني، وعقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بالدور الأول ترفع برقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفني 2019.

بوابة التعليم الفني 2019

يتم رفع نتائج الدبلومات الفنية عبر موقع بوابة التعليم الفني الرسمية والتي ينتظر النتائج شُعب التعليم الفني نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة التعليم الفني الدور الأول 2019 على مستوى جمهورية مصر العربية، بعد انتهاء كنترول التعليم الفني من تصحيح الأوراق للطلاب ورصد الدرجات لكل الشعب الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات.

رابط نتيجة الثانوية الفنية 2019

وضعت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني وموقع رسمي للوزارة يتضمن مواقع وروابط مخصصة لفئات التعليم المختلفة، والتي من ضمنهم تخصيص رابط بوابة التعليم الفني 2019 التي تختص بجميع أخبار الدبلومات الفنية.

حيث تشتمل البوابة على:

تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية الفنية

جدول امتحانات الثانوية الفنية

دليل الامتحانات والكتب به نماذج امتحانات استرشادية

الحصول على أرقام الجلوس

دليل للمدارس الفنية على مستوى محافظات مصر

رابط يختص بتسليم كود الطالب والرقم السري

منتدى تعليمي به موضوعات ومناقشة

قناة للتعليم الفني

قسم يتضمن وضع الأخبار والأحداث

فيديو استخراج نتائج الدبلومات

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني 2019

نقدم لكم رابط بوابة التعليم الفني الرسمية لنتائج 2019 وكيفية استخراج النتائج التي ينتظرها طلبة وطالبات الدبلومات الفنية 2018 الدور الأول بجميع محافظات مصر، وذلك لدبلومات نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات للشعب الأتية:

الدبلوم الفني التجاري

الدبلوم الفني الصناعي

الدبلوم الزراعي

الدبلوم الفندقي والسياحي

طريقة استخراج نتائج امتحانات التعليم الفني

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية من خلال الخطوات وبالصور

يتم الدخول على رابط بوابة التعليم الفني السابق إضافته

بالدخول عليه تظهر لكم أيقونة بالشريط العلوي الأحمر

بالوقوف على كلمة التعليم الفني يظهر ما بداخل تلك الأيقونة

تجدون سادس رابط نتائج الامتحانات

أيضا بالوقوف على نتائج الامتحانات تظهر ثلاث روابط وآخرهم نتائج الامتحانات كما يظهر بتلك الصورة

هنا حال رفع نتيجة الدبلومات الفنية سوف يتم تفعيل تلك الأيقونة للدخول بها ووضع خانة يتم كتابة رقم الجلوس للطالبة أو الطالب المستعلم.