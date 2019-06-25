بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات 2019 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

موقع بوابة التعليم الفني سيوفر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية، فمن المرتقب ظهور نتيجة دبلوم الصناعي أو الدبلوم الفني الزراعي أو التجاري خلال الأيام القليلة المقبلة وقد تكون الساعات، بعد انتهاء أعمال التصحيح في كنترولات الشهادات الفنية الثلاث، للطلاب والطالبات الدراسين بنظامي الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، وستعلن النتائج عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي قبل نهاية الشهر الحالي.

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية بداية شهر يونيو 2019، ومن وقتها وتعمل جميع الكنترولات الرسمية في قطاعات التعليم على لانتهاء من أعمال التصحيح والرصد للنتائج، ووفق أخر المستجدات حول موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، فقد تم التأكيد على الانتهاء من أعمال التصحيح وتم البدء في أعمال المراجعة والتي ستتم أكثر من مرة للتأكد من صحة النتائج وخروجها بدون أخطاء، بجانب ضمان حصول كل طالب وطالبة على حقوقهم كاملة، ومن المؤكد ظهور رابط نتيجة شهادة الدبلومات 2019 عبر موقع بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

موقع بوابة التعليم الفني

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول من موقع بوابة التعليم الفني من بوابة الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم، وبعد أن اقتربت أعمال المراجعة وتقدير الدرجات من الاكتمال، وتحديد الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الشعبة ونظام الدراسة، ننتظر تحديد موعد اعتماد النتائج وظهور نسب النجاح في نتيجة الشهادة الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية خلال الساعات المقبلة.

وزارة التربية والتعليم ستعلن عن رابط نتيجة شهادة الدبلومات عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني برقم الجلوس، ولحين ظهور الموقع الرسمي، يمكن متابعة البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة التربية والتعليم الإلكترونية.

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