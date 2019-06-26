بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “صناعي – زراعي – تجاري” عبر رابط بوابة مركز المعلومات natega fany emis gov eg

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة مركز المعلومات لاستظهار نتائج طلاب الثانوية الفمية بالاسم ورقم الجلوس فقط لجميع المحافظات التعليمية المصرية، ويقوم موقع بوابة التعليم الفني natega fany emis gov eg بعرض نتائج الطلاب فور الإعلان عنها رسميا واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، تابعنا في هذه المقالة المميزة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وموعد ظهور نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني الدور الأول، كما يتم إدراج تنسيق الدبلومات الفنية واسماء الأوائل وكيفية التقديم علي تظلمات الثانوية الفنية، تابع للمزيد.

نتيجة الدبلومات الفنية

انتهي طلاب الثانوية الفنية في جميع الشعب “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” من آداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019 رسنيا منذ مدة، فقد انتهت الامتحانات التحريرية في الأول من يونيو الجاري، قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، ويبحث الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية منذ مدة، وقد ذكرت بعض المصادر أن سبب تأخر ظهور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بسبب عدم انتهاء عمليات التصحيح، لأن المصححين يقومون بالتصحيح بدقة شديدة حتيلا يظلم اي طالب.

موعد ظهور شهاده الدبلومات الفنيه 2019

نتيجة دبلوم صنايع 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر لم يتم إعلان اسماء الأوائل لم يتم اعتماد النتيجة نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر لم يتم إعلان اسماء الأوائل لم يتم اعتماد النتيجة نتيجة دبلوم زراعة 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر لم يتم إعلان اسماء الأوائل لم يتم اعتماد النتيجة نتيجة دبلوم فنادق 2019 دبلوم فندقي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر لم يتم إعلان اسماء الأوائل لم يتم اعتماد النتيجة

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الحصول علي رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لمعرفة نتائج الطلاب رسميا فور الإعلان عنها بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني أو بوابة مركز المعلومات اختيار المحافظة التابع لها اختيار الشعبة “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” اختيار نظام ثلاث أو خمس سنوات كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة النقر علي عرض النتيجة

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رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمية أو عبر رابط بوابة مركز المعلومات لنتائج الطلاب:

بوابة التعليم الفني

تقوم بوابة التعليم الفني بعرض نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس رسميا فور الإعلان عنها، وسيتم الإعلان عن النتيجة علي بوابة التعليم الفني فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم شخصيا في المؤتمر الصحفي الذي يعقد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الثانوية في جميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية

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