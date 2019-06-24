بوابة التعليم الفني|نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019 ..“تجاري – صناعي – زراعي – فندقي”.. نظام 3-5 سنوات

يتطلع جميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2019 ،عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي،ومتابعة أخبار سير عمليات التصحيح وأعمال الكنترول لمعرفة الطلاب للانتقال بعد الشهادة الجامعة أو المعاهد الخاصة بهم حسب المجموع والتنسيق،ومن خلال هذا المقال يمكنكم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 “تجاري – صناعي – زراعي – فندقي” نظام 3 و5 سنوات من خلال بوابة التعليم الفني المصرية .

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

لقد بدأت جميع الطلاب الدبلومات الفنية 2019 الامتحانات في يوم 17 مايو وانتهيت في أخر الشهر ،وعقب الانتهاء جاري عمليات التصحيح وأعمال الكنترول ،ويبحث الطلاب والطالبات عبر الانترنت عن موعد ظهور النتيجة ،وحيث أعلن مصدر من الوزارة بأن سوف يتم ظهور النتيجة واعتمادها رسميا قربيا في خلال شهر يونيو وذلك جميع الشعب المختلفة الصناعية – التجارية – الزراعية – الفندقية ،ونعرض لكم من خلال هذا المقال روابط مباشرة للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 و5 سنوات .

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدول الأول 2010 بجميع الشعب

يستطيع جميع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع الشعب ،تجاري وصناعي وزراعي وفندقي من خلال الخطوات التالية :

قم بالدخول على بوابة التعليم الفني، الخاصة بالنتائج. ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة ثم اختيار الطالب الشعبة الخاصة به اكتب القسم الخاص بالطالب(زراعي – تجاري – صناعي – فندقي). ثم اضغط”بحث” ظهور النتيجة وتمنيات لكل الطلاب النجاح والتوفيق للدبلومات الفنية 2019

قم بترك رقم الجلوس واسم الشعبة الخاصة بك ونظام سنوات التعليم الفني(3-5 سنوات) في تعليق على هذا المقال، وسنوافيكم بالنتائج بعد أن يتم الإعلان عنها

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