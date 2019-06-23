بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات

تغطية خاصة ننقلها لجميع طلاب شهادة الدبلومات الفنية بجميع الأقسام ، حيث يمكنكم الدخول على بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات، على شبكة الأنترنت، من اجل عرض نتائج لنهاية العام الدارسي لسنة 2019، حيث يمكنكم استخراج النتيجة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي، ومن خلال يتمكن أي طالب أو طالبة، من عرض النتائج عن طريق استخدام رقم الجلوس الخاص بجميع الطلاب على مستوي الجمهورية المصرية.

لدي شهادة الدبلومات الفنية فروع وأقسام متنوعة، حيث هناك طلاب لشهادة الدبلوم الصنايع، لفترة خمس آو ثلاث سنوات، حيث يعتبر هذا النظام التعليمي، من الأقسام التي يفضلها الطلاب عن باقي الشعب التعليمية الأخري كدبلوم التجارة والزراعة، وهناك أيضا أقسام تعليمية اخري، يمكنكم معرفتها من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شبكة الأنترنت، حيث ستعلن الوزارة عن جميع النتائج خلال الساعات القليلة القادمة بكل الشعب الدراسية .

بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات

وزير التعليم المصري، سوف يعتمد نتائج الامتحانات للدبلومات الفنية لعام 2019، خلال الساعات القليلة، وذلك بحسب بيان وزارة التربية والتعليم عبر موقعها ألإلكتروني، حيث يمكنكم الاستعلام عن شهادة الدبلومات الفنية 2019، من خلال الولوج على الرابط التالي الموقع الرسمي للبوابة المصرية للتعليم الفني ، بعد الدخول يمكنكم كتابة رقم الجلوس بالقناة الفارغة من ثم تضغط على أيقونة بحث، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح .

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