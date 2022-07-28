بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2022 “ظهرت الان” بالرقم القومي عبر natiga.azhar.eg

تم تفعيل بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الآن من جانب الأزهر الشريف حتى يتمكن جميع طلاب الصف الثالث الثانوية الأزهري الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم عبر رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2022، وذلك حيث تم الإعلان النتيجة الآن في بث مباشر عبر صفحة الأزهر الشريف الرسمية على فيس بوك وعلى يوتيوب فيتم إعلان أسماء الأوائل للثانوية العامة بالمجموع، وفور الانتهاء من أعمال المؤتمر وإعلان الأوائل في جميع الأقسام والشعب فسيتم الإعلان عن نسبة النجاح واعتماد النتائج سيتمكن كل الطلبة والطالبات من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بسهولة، وإليكم الآن الخطوات والرابط الصحيح والمحدث للاستعلام عن النتائج بسهولة كبيرة جداً.

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2022

أشار أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف في المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية الازهرية 2022 أن نسبة النجاح لهذا العام الدراسي بلغت 57.31% بواقع نسبة 50.97% للقسم الأدبي ونسبة 68.55% للقسم العلمي، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب شعبة العلوم الإسلامية 97.2%، ويمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية عبر بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2022 عن طريق الخطوات التالية:-

التوجه بشكل مباشر إلى موقع بوابة الازهر الشريف الإلكترونية .

. تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب المصري.

أو تسجيل رقم جواز السفر لغير المصريين.

الضغط على بحث وانتظر لحظات قليلة جداً لتظهر النتيجة أمامك.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

بعد أن تم اعتماد النتيجة بشكل رسمي من جانب الشيخ محمد الضويني وكيل الأزهر أصبح بإمكان الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتيجة عبر رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2022 بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل، وأشار وكيل الأزهر إلى أنه سيتم فتح باب تقديم التظلمات بداية من يوم الأحد القادم الموافق 1 أغسطس 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 أمام جميع الطلبة والطالبات ويمكنهم تقديم التظلم عن طريق موقع منظومة الطعون الإلكتروني أو من خلال التوجه إلى الإدارات التعليمية التابعة لهم وسداد قيمة الطعن (100 جنية لكل مادة) يتم استردادها في حال ثبت أن للطالب حق في زيادة الدرجات.