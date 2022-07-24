بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الازهرية ٢٠٢٢

نتيجة الثانوية الأزهرية لعام ٢٠٢٢، يترقب الكثير من الطلاب موعد نزول نتيجة الثانوية الأزهرية وذلك من خلال الإعلان الرسمي من قبل مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، وقد تم بدء التصحيح يوم السبت الموافق ١٦ يوليو، حيث يتم التصحيح في أكثر من ١٦مركز لعمليات التصحيح، وذلك لسرعة عملية التصحيح والانتهاء منها في أسرع وقت ليتم الاعلان عن النتيجة على بوابة الأزهر الشريف.

الانتهاء من امتحانات الثانوية الأزهرية

أنهى طلاب الثانوية الأزهرية جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 7 من شهر يوليو، بعد أن اجتاز ما يقرب من 139 ألف طالب الامتحان في مختلف الأقسام، حيث بلغ عدد الطلاب في الشعبة الأدبية 91.392 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب في الشعبة العلمية 46648 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب في شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب في معاهد البحوث الإسلامية 539 طالبًا.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية عن عزم الدولة في جميع إجراءاتها هذا العام، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام ٢٠٢٢ يجب على الطلاب اتباعها الخطوات الآتية:

• اضغط على أيقونة نتائج الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

• حدد نتيجة الامتحان.

• أدخل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

• اضغط على تحدي الشعبة.

• اضغط على زر الاستعلام للحصول على النتيجة.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وفي هذا السياق فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بداية العام الدراسي الجديد ليكون في يوم ٢٤ من شهر سبتمبر وذلك بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، وقد تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام ٢٠٢٢ على أن تكون في نهاية الشهر الحالي شهر يوليو، وقد تم الإعلان خلال الأيام السابقة من مسؤولين في قطاع المعاهد الأزهرية عن نسبة النجاح للشهادة الثانوية وأن نتائج العام الحالي أفضل من العام الماضي، وقد تمت عمليات التصحيح وفقا لتعليمات وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني بإعطاء كل طالب حقه بكل شفافية، وتابع قائلا أن نتيجة الثانوية الأزهرية سوف يتم الإعلان عنها رسميا يوم الخميس الموافق ٢٨ من شهر يوليو، أو يوم السبت الموافق ٣٠ من شهر يوليو.