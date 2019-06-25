بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس جميع الشعب

بوابة الأزهر الإلكترونية من خلالها تسطيع معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية لجميع الشعب الدراسة وذلك بعد انتهاء طلاب التعليم الثانوي الازهري من أداء الامتحانات الخاصة بهم, فإنهم ينتظرون ظهور النتيجة بفارغ الصبر، وتشغل بالهم، حتى يحصلون عليها، لذلك تزداد عمليات البحث مع اقتراب موعد الإعلان عنها ويزداد معه الشعور بالقلق والتوتر بغرض الاطمئنان على مستقبلهم في تلك المرحلة.

بوابة الأزهر الإلكترونية.

صرّح وكيل الأزهر “الشيخ صالح عباس” أن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام الفصل الدراسي سواء كان بالقسم الادبي أو العلمي تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون حدوث أي مشاكل, سوف ينتهي طلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، في حين أن القسم العلمي يستمر بأداء امتحاناتهم حتى يوم السبت يوم 29 يونيو.

موعد نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية.

أعلن الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الازهرية أنه سيتم البدء في تصحيح الإجابات عقب انتهاء أداء الامتحانات، وحرص الدكتور على متابعة سير عملية التصحيح بصورة جيدة، من المتوقع أن يتم الكشف عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية خلال منتصف شهر يوليو القادم.

كيفية الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة الازهرية 2019.

من خلال اتباع الخطوات التالية يمكن الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة.

في البداية يتم الدخول على بوابة الأزهر الموقع التعليمي بوابة الأزهر الإلكترونية—– من هنا

ثم اختيار نتائج الامتحانات، ستظهر لك صفحة نتائج الثانوية العامة الازهرية.

يتم بعد ذلك ادخال رقم جلوس الطالب.

ثم قم بالضغط على كلمة البحث بعدها سيتم عرض تفاصيل النتيجة.

الجدير بالذكر أنه خلال الوقت الحالي تتم متابعة عمليات التصحيح على أكمل وجه، والتي تتم بدقة عالية؛ يليها مرحلة عملية المراجعة، ثم تأتي مرحلة رصد الدرجات، حيث ينتظر الطلاب ظهور النتيجة, كما أن قطاع المعاهد الازهرية يباشر أعماله لمعرفة ما توصلت إليه جميع اللجان الامتحانية حتى يتم معرفة نسب النجاح، وعلى حسب المؤشرات فإن صعيد مصر يسجلون اعلى نسبة نجاح على عكس محافظات الوجه البحري، كما سيتم الإعلان عن نسب النجاح بشكل رسمي من داخل مشيخة الأزهر في اليوم الذي سوف تُعتمد فيه النتيجة.

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