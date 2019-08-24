بعد قرار وزير التربية والتعليم اليوم باعتبار 2 ث سنة نقل يكشف عن كيفية الاختبارات بها

أعلن وزير التربية والتعليم اليوم الدكتور طارق شوقي أن الصف الثاني الثانوي سوف يكون هذا العام استثنائيًا، حيث سوف يصبح عام نقل وليس شهادة كما كان مقررًا في نظام الثانوية العامة التراكمية الجديدة، وأشار الوزير أن الوزارة تهدف إلى تدريب الطلبة بشكل كافي على النظام الجديد قبل اعتماده، مؤكدًا أن الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي هو الأخير في نظام الثانوية العامة القديمة، والتي يتم الاختبار فيها ورقي وبنظام امتحان واحد في نهاية العام.

وزير التربية والتعليم يوضح تفاصيل مهمة بشأن 2 ث

أما فيما يتعلق بالصف الثاني الثانوي فسوف تكون الامتحانات إلكترونية على التابلت الذي قام الطالب بتسلمه العام الماضي، وسوف يتعرض الطالب لأربعة امتحانات اثنان منهم في النصف الدراسي الأول، واثنان في النصف الدراسي الثاني، وسوف تكون تلك الامتحانات معتمدة على الفهم والتحليل وليس الحفظ والاستظهار، أما فيما يتعلق بالصف الأول الثانوي فسوف يظل عام تجريبي في النظام الجديد بشكل دائم.

بينما الصف الثاني الثانوي سوف يكون عام نقل فقط لهذا العام بينما يبدأ من السنة القادمة اعتباره شهادة، ويكون مجموعه تراكمي مع الصف الثالث، وقد علق الوزير على عدم اعتماد القانون الجديد للثانوية العامة حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة يمكنها أن تطلب جلسة عاجلة من مجلس النواب واعتماده، إلا أن وزارة التربية والتعليم تتروى في الأمر حتى يتدرب الطلبة وأولياء أمورهم على كيفية التعامل مع تلك المتغيرات الجديدة في النظام التعليمي المصري.

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