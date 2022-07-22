بعد انتهاء التصحيح.. هنا رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg

يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة النتيجة النهائية للثانوية الأزهرية في عام 2022، حيث نجد أنها قد تصدرت المركز الأول في محرك بحث جوجل، ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأت الوزارة في مراجعة الامتحانات وتصحيح نماذج الإجابة في يوم السبت السابق، ويمكن أن تستمر عملية تصحيح الإجابات ورصد الدرجات لنشرها خلال فترة أقصاها أسبوع، ولذلك سنستعرض في هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من خلال الدخول على بوابة الأزهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

قد أصدر الشيخ أحمد عبد العظيم المسؤول عن الإدارة الرئيسية لامتحانات الثانوية في الأزهر بيان بأنه قد بدأت الإدارة بالفعل في تصحيح ورصد الدرجات خلال وقت قياسي، ويظهر ذلك من خلال الآتي:

فيمكن للأهالي والطلاب أن يتعرفوا على درجاتهم النهائية بعد انتهاء فترة تصحيح الامتحانات الأزهرية ونشر تلك النتائج بعدها مباشرة دون أي تأخير يذكر.

ولكي يتمكن الطلاب من رؤية نتائجهم عليهم أن يستعينوا بالموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالثانوية الأزهرية، وذلك من خلال الدخول على الموقع وتسجيل البيانات المطلوبة للوصول إلى النتيجة.

وذلك بجانب أنه يمكن التعرف على النتائج من خلال الذهاب للمعهد الأزهري والحصول على النتيجة النهائية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أصدرت الإدارة قرار بالموعد الرسمي لنزول نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وهو في الأيام الأخيرة من شهر يوليو عام 2022.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

وكذلك فإنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بكل سهولة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة الأزهر من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ويتضح ذلك من خلال الآتي: