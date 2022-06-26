بعد امتحان العربي للثانوية العامة2022 .. كل ماتريد معرفته عن حالات الإعفاء من الثانوية

خاض طلاب الثانوية العامة امتحان العربي للثانوية العامة 2022، حيث شدد الطلاب على سهولة الأسئلة التي جاءت في الامتحان.

تصريحات الطلاب حول امتحان العربي ثانوية عامة 2022

وفي هذا السياق تحدث بعض الطلاب حول امتحان العربي حيث قالت ياسمين مجدي بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن الأسئلة سهلة واعتمدت على الفهم، عدا جزئيات بسيطة في النحو والاختبار أسهل من امتحان العام الماضي والأسئلة متحررة.

ومن المقرر أن يشارك طلاب الصف الثالث الثانوي العام في امتحانات المواد الدراسية الأساسية، بداية من اليوم الأحد، حيث يمتحن الطلاب في امتحان العربي ثانوية عامة 2022، بأسئلة اختيار من متعدد بواقع 60 سؤالاً على أن تكون الإجابات في كراسة البابل شيت.

عدد الطلاب المشاركين في امتحان العربي ثانوية عامة 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام وصل 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات”، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

حالات إعفاء الطلاب في امتحانات ثانوية عامة 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات الثانوية العامة 2022 هناك بعض الطلاب معفيين من المشاركة في امتحان العربي ثانوية عامة 2022.

وقالت الوزارة أن قرار الإعفاء من أداء امتحان العربي شمل كلًا من :

– الطلاب اللذين كانوا متواجدين في بلاد لا تتحدث باللغة العربية ، والذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر ، حيث تم إعفائهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصدقة بالمواد التي درسوها.

– غير العرب إذا انضموا لمدارس لغات يكون لهم الحق في الإعفاء من اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية ، وفي هذه إحالة يمنح الطالب مصدقة بالمواد التي درسها ، ويرفق الطالب بإستمارته قرار إلحاقه المنصوص به على الإعفاء من كل هذه المواد أو بعضها على أن تخصص المدرسة لهم كشوفا مستقلة وامتحانات أيضا ، ويكتب على الكشوف بخط واضح طلبة وافدين من غير الدول العربية ويعفون من أداء الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية أو من بعض هذه المواد والمدرسة مسؤولة عن أخطار الطالب بذلك ويمنحون المصادقة.

– الطلاب مزدوجو الجنسية لدولة لا تتحدث باللغة العربية ، غير المقيمين في جمهورية مصر العربية – يجوز إعفاءهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد ، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولي الأمر وإقرار كتابي منه ، وذلك قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون في مصر.