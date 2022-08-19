بعد التعديلات الوزارية الجديدة.. التعليم تُعلن موعد بداية الدراسة للعام الجديد 2022-2023

نصت التعديلات الوزارية الأخيرة، على تولي الدكتور “رضا حجازي” منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، خلفًا عن الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم السابق، وجاء بالتزامن مع التعديلات الوزارية العديد من التساؤلات بشأن موعد عودة الطلاب إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، ليرد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “رضا حجازي” على تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، ويُعلن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

موعد بداية الدراسة للعام الجديد 2022-2023

كشف الدكتور “رضا حجازي” بعد توليه لمنصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طبقًا للتعديلات الوزارية الأخيرة، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 وعودة الطلاب إلى المدارس في كافة محافظات وأماكن الجمهورية، وصرح حجازي بأنه يتم تأجيل العام الدراسي أسبوع، ليعود طلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات إلى المدارس يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 القادم.

وأوضح حجازي بأن موعد عودة الطلاب إلى المدارس التي تقدم مناهج ذات طبيعة خاصة “الدولية”، تختلف عن موعد بداية المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وتبدأ تلك المدارس بصورة مبكرة، حيث يعود الطلاب إلى المدارس ذات المناهج الخاصة الدولية، من يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية المحتسبة، كما يتم احتسابها ضمن نسبة حضور الطلاب.

امتحانات العام الدراسي الجديد 2022-2023

صرح “رضا حجازي” وزير التربية والتعليم الجديد بأن امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، يتم احتسابها ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسبة حضور الطلاب، وأن الامتحانات الشفوية والعملية تعقد قبل الامتحانات النظرية بمدة أسبوع كحد أقصى، ويكون الأسبوع الأخير خاص بوضع خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وأعلن حجازي عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 2022-2023، بعد الإعلان بصور رسمية عن الخريطة الزمنية للعام الجديد، والتي جاءت كالآتي: