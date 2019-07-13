بعد إعتمادها رسمياً.. اعرف طريقة معرفة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 فور ظهورها

نتيجة الثانوية العامة 2019 بعد أن تم إعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق شوقي اليوم السبت على أن يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة بشكل رسمي وتفاصيل النتيجة في المؤتمر الصحفي الذي سوف يُقام غداً الأحد 14 يوليو، وهو الموعد المُحدد لظهور نتيجة الثانوية العامة إلكترونياً، جديراً بالذكر أن طلاب الثانوية العامة قد أنتهوا من مارثوان الثانوية منذ يوم 3 يوليو الماضي، بنحو 696 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية.

نتيجة الثانوية العامة 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 لذلك نوضح لكم عبر موقع نجوم مصرية طريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، على أن تُعلن النتيجة إلكترونياً غداً الأحد، بينما تُعلن في المدارس بشكل رسمي يوم الإثنين القادم الموافق 15 يوليو 2019، ونفت وزارة التعليم العالي كل الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول إلغاء مكتب التنسيق أو أي تغيير في نظام القبول للعام الجاري 2019، على أن يكون التنسيق خلال 3 مراحل، المرحلة الأولي تبدأ بعد 72 ساعة من إعلان النتيجة بشكل رسمي.

طريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019

يُمكنك معرفة نتيجة الثانوية من خلال إرسالة رسالة قصيرة برقم الجلوس على رقم 95128 وسوف يتم إرسال النتيجة فور ظهورها رسمياً، علماً بأن تكلفة الرسالة 5 جنيه، أو يُمكن الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع وتسجيل بياناتك الخاصة الإسم ورقم الجلوس، بالإضافة لتحديد الشعبة الخاصة بك سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي، مع تحديد المحافظة والبريد الإلكتروني وأخيراً رقم الهاتف.