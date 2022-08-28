بشأن تقليل الاغتراب.. التعليم توجه نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة

يبحث الطلاب الذين يدخلون الجامعات في العام الدراسي 2022/2023 عن طرق لتقليل الاغتراب حتى يتمكنوا من الدراسة في جامعة قريبة من المكان الذي يعيشون فيه، حيث تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المُرشحين لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني،

التحويل بين الكليات

يمكن تحويل الطلاب (المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعي 2021/2022) بين الجامعات لتقليل الاغتراب وفقًا للقواعد الحالية، حيث يمكن تقديم الطالب بالتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات المصرية، وعلاوة على ذلك لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الإلكتروني بنسبة 10% من العدد المحدد للكلية المراد التحويل إليها، بالإضافة إلى ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل، شريطة أن يتم التحويل لمرة واحدة فقط من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط في المواعيد التي يحددها مكتب التنسيق.

ولا يمكن بإجراء أي تحويلات ورقية مطلقًا، وفيما يتعلق بالتحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات ينتهى عمل مكتب التنسيق، ويمكن للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وذلك بشرط أن يحصل الطالب على الحد الأدنى من الدرجات النهائية المقبولة من الكلية المراد التحويل إليها (انتظام / انتساب موجه).

يمكن للطالب الذي تم قبوله في كلية خارج منطقته الجغرافية (أ) من خلال التنسيق، وذلك من أجل التحويل إلى كلية مناظرة، على سبيل المثال طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة المنوفية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة المنوفية، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

يعد الغرض من التحويل بين الكليات هو تقليل الاغتراب، والغرض من التحويل ليس تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في مكان آخر، بحيث يمكن للطالب الالتحاق بكلية في المنطقة الجغرافية (أ)، علاوة على ذلك إن التحويل لمرة واحدة فقط، ولا يمكن القبول بالتحويلات الورقية على الإطلاق، لأن التحويل يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط، وأنه لا يمكن التحويل بين الكليات التي يكون القبول بها والترشيح لها على أساس القبول الإقليمي.

تقليل الاغتراب

تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلبة الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية اليوم السبت 27 من شهر أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس، وذلك لما اعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطالب التسجيل في خدمة تقليل الاغتراب التي تقدمها له وزارة التعليم العالي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، كما يفتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الصفين الأول والثاني معًا ويتم إعلان النتيجة ضمن نسبة مئوية محددة وهي 10٪ بناءً على سعة الكلية التي سينتقل إليها الطالب وتقع ضمن المنطقة الجغرافية (أ).

ونتيجة لتقليل الاغتراب يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني ويطبع بطاقة ترشيح متضمنة الكلية المرشح لها بعد إتمام مرحلة التحويل حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، اختيار الطلاب الراغبين في التحويلات بدقة، ولديهم أيضًا خيار تغيير اختيارهم، مع ملاحظة أنه بمجرد إعلان نتيجة تنسيق مرحلة التحويلات، ويكون خطاب الترشيح نهائيًا ولا رجوع فيه تمامًا، مما يشير إلى أن التحويلات تكون للمجاميع الأعلى.

ويتم تحديد المنطقة الجغرافية (أ) بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة في التوزيع الجغرافي بأنها المنطقة التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية، وفي حالة المدارس الداخلية (رياضية ومتفوقين وعسكرية) ومدارس النيل يؤخذ في الاعتبار مكان إقامة الطالب والتي تدخل في البيانات التي يقدمها في استمارة الثانوية العامة المستلمة.