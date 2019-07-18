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بزيادة “1 %” عن العام الماضي.. تعرف على المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات المصرية 2019 و موعد تسجيل الرغبات

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
بزيادة “1 %” عن العام الماضي.. تعرف على المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات المصرية 2019 و موعد تسجيل الرغبات
تنسيق 2019

موعد تنسيق الثانوية العامة 2019، بعدما إنتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية و الأدبية من أداء إمتحناتهم و بعد ظهور النتيجة، يتسائل الطبلة عن موعد فتح التنسيق للعام الحالي 2019، و قد شهدت نتائج الطلاب هذا العام إرتفاعا ملحوظاً عن السنيين السابقة، فسهولة الإمتحانات و الغش في بعض الأحيان يؤدي الى رفع الدرجات و بالتالي يرتفع تنسيق الكليات، و قد أعلنت الوزراة الحد الأدنى للمرحلة الأولى لكلا الشعبتين .

الحد الأدنى للمرحلة الأولى

أعلن مكتب التنسيق عن الحد الأدنى للمرحلة الأولي للشعبة العلمية بمجموع 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% و للشعبة الهندسية بمجموع 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% و للشعبة الأدبية بمجموع 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% .

الشعبةالمجموع بالدرجات والنسبة المئويةعدد الطلاب الحاصلين على نفس المجموع فأكثر
علمي علوم398 – 97.07%30152
علمي رياضيات389.5 – 95%14690
أدبي328 – 80% 98471

حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولي من التنسيق 143313 طالب و طالبة .

موعد تسجيل الرغبات للمرحلة الاولى

يفتح باب التقديم للتنسيق للعام الحالي 2019 للمرحلة الأولى من يوم الأحد الموافق 21 من شهر يوليو الجاري حتى يوم الخميس الذي يليه الموافق 25 من شهر يوليو، ويمكنك عزيزي الطالب تسجيل رغباتك فور فتح التسجيل على بوابه الحكومة المصرية .

المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات 2019

كشفت المؤشرات الأولية إرتفاعاً في تنسيق الكليات لهذا العام 2019، حيث أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية لهذا العام أعلى من العام السابق بأربعة درجات أي ما يعادل 1 %، وللشعبة الهندسية 1.1 %، ولا توجد زياده في الشعبة الأدبية عن العام الماضي، و من المتوقع أت تتخطى كلية الطب حاجز ال98 %، و من المحتمل أن تقع كلية طب  الأسنان بين 97.8 الى 98 % والصيدلة من المحتمل أن تتخطى 97.5 %، أما عن الشعبة الهندسية فمن المحتمل إرتفاعها عن العام الماضي بمعدل 1 % الى 1.5 %، و يمكنك عزيزي القارئ متابعة تنسيق الكليات للعام الماضي 2018 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ومعرفة الحدود الدنيا ومقارنتها بالزياده المتوقعة هذا العام .

عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل عامر خريج هندسة الزقازيق بالغ من العمر 23 عاما محب للصحافة الالكترونية

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