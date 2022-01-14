قامت إدارة جامعة قناة السويس تحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور وحرصًا منهم على تنمية مهارات العاملين وقدراتهم وتطوير أدائهم الوظيفي، بتقديم برنامج تدريبي لموظفي الدراسات العليا والبحوث بكافة كليات جامعة قناة السويس، وكان ذلك تحت إشراف عام رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة ماجدة هجرس، واشراف تنفيذي مدير مركز تطوير التعليم الجامعي الدكتور محمد حفني، والدكتور تامر حسنين مدير وحدة MIS، ويتم ذلك التدريب على مدار ثلاثة أيام، يتضمن البرنامج التدريبي لموظفي الدراسات العليا إمكانية التعرف على جميع التقارير الخاصة ببرنامج MIS الخاص بإدارة شئون الدراسات العليا ، ويوفر ذلك التدريب لكافة الدراسات العليا استخراج جميع التقارير والإحصائيات عن الطلبة المسجلين بالدراسات العليا بجامعة قناة السويس.

برنامج تدريبي لموظفي الدراسات العليا والبحوث

قد تقسيم العمل بالتدريب الخاص بموظفي الدراسات العليا والبحوث على القطاعات كما سبق وذكرنا على مدار ثلاثة أيام وسيكون كالتالي:

اليوم الأول قطاع الكليات الأدبية .

اليوم الثاني قطاع كليات العلوم الأساسية.

اليوم الثالث قطاع الكليات الطبية.

وقد وافق رئيس الجامعة دكتور ناصر مندور، أن يتم تقسيط المصروفات الخاصة بالكتب الجامعية لطلاب مرحلة الليسانس، ويتم ذلك خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وكان ذلك استجابة سريعة من جامعة قناة السويس لمطالب الطلبة وذويهم بأن يتم تخفيض عبء المصروفات الدراسية وأيضا مصروفات الكتاب الجامعي عن العام كاملاً وقام رئيس جامعة قناة السويس بتعميم القرار على كافة كليات ومعاهد الجامعة، وتجدر الإشارة بأنه تم عرض ذلك المقترح في مجلس الجامعة في جلسته يوم 29 من شهر ديسمبر، كما تم الموافقة على أن يتم تقسيط المصروفات الدراسية الكتب الجامعية على الفصل الأول و الثاني الدراسي لكافة طلاب البرامج العادية بجامعة قناة السويس.