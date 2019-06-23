برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من البوابة المصرية للتعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي

هناك العديد من الشعب بداخل الدبلومات الفنية، ومن ضمن التخصصات الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتمريض، حيث انتهي جميع الطلبة والطلبات من أداء الامتحانات لنهاية العام الدارسي لسنة 2019، حيث ستعلن وزارة التربية والتعليم عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، لذا يجب على جميع الطلاب الاحتفاظ برابط البوابه المصريه للتعليم الفنى ، من اجل الاستعلام برقم الجلوس لجميع الشعب التعليمية المختلفة .

برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يبحث عن النتائج الدبلومات الفنية، من اجل معرفة نسبة نسب الدرجات التي حصلوا عليها، وذلك من اجل معرفتهم ماهي الكليات والمعاهد التي ستتم قبولهم بشكل نهائي، حيث يمكنكم الالتحاق بتنسيق بوابة الحكومة المصرية للتنسيق على مستوي الجمهورية، ولكن لن تأتي تلك المرحلة إلا بعد أن يعتمد وزير التربية والتعليم النتائج بجميع المحافظات بكافة الشعب التعليمية .

لاستخراج نتائج الدبلومات الفنية لهذا العام الدارسي 2019، من خلال الدخول على الرابط المباشر التالي ( fany.moe.gov.eg ) بعد الدخول على رابط بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية والتمريض للانظامها التعليمية الثلاث والخمس سنوات بجميع المدارس .

البوابة المصرية للتعليم الفني

طلاب الدبلومات الفنية يمكنكم بكل سهولة ترك أرقام الجلوس الخاصة بهم بالتعليقات، وسوف نوفر لحضراتكم النتيجة في اقرب وقت ممكن حين اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم المصري، حيث سيعلن الوزير عن نسب النجاح وأسماء الأوائل الطلاب على مستوي الجمهورية، نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق .

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