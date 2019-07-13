نتيجة الثانوية العامة 2019 بالأسم ورقم الجلوس بعد إعتماد وزير التربية والتعليم النتيجة بنسبة 78.6%

اعتمد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، نتيجة الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2018 -2019، عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب في جميع مواد الثانوية العامة.

وأجري وزير التربية والتعليم، إتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل بالمرحلة الثانوية في الشعبتين العلمية والأدبية، لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، معلنا في تصريحات صحفية له أن نسبة النجاح بلغت 78.6% .

يترقب الألاف من الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام شهادة الثانوية العام 2019، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، نتائج امتحانات العام الدراسي الحالي 2018 -2019 بشكل رسمي، حيث تزايدات عمليات علي علي محرك جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد النتائج.

وفي المقال التالي يقدم موقع ” نجوم مصرية “، كل المعلومات التي يبحث الطلاب عنها عن نتائج إمتحانات الثانوية العامة التي إنطلقت يوم السبت الموافق ٨- ٦- ٢٠١٩ الماضي وإنتهت قبل أسبوع.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة ٢٠١٩:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء قبل الماضي الموافق ٢- ٧- ٢٠١٩، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادتي الكيمياء والجغرافيا وأسفرت نتائج تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، البالغ عددها 10351 ورقة، عن نجاح 9824 طالب/ طالبة بنسبة نجاح 94.9%.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 :

وحسب الأنباء الواردة فأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حددت موعد إعلان النتيجة وقائمة العشر الأوائل بالثانوية العامة، خلال مؤتمر صحفي، منتصف الأسبوع المقبل، وذلك عقب إعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

إمتحانات الثانوية العامة 2019:

ومن جانبه أكد خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام إمتحان الثانوية العامة، إن الوزارة نجحت باقتدار في تحقيق إمتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام ولم تشهد إمتحانات العام الحالي أي حالات تسريب، كما كان يحدث في السنوات الماضية.

رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 :

يمكن لجميع طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة، بقسميها العلمي والأدبي الإستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال موقع بوابة الثانوية العامة الرسمى والتابع لوزارة التربية والتعليم ، واتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة الثانوية العامة.

إدخال الطالب / الطالبة الأسم كاملًا .

إدخال رقم جلوس الطالب /الطالبة.

الضغط عرض النتيجة .

وجدير بالذكر، أنه قد أدى ما يزيد عن ٦٥٠ ألف طالب وطالبة الامتحانات بقسميها الأدبي والعلمي سواء علمي علوم أو رياضة و ذلك بجميع محافظات الجمهورية الـ27.